Condena por un grave choque: "No es justo lo que le pasó a mi hija"

El Juzgado en lo Correccional Nº 2 sentenció a tres años de prisión en suspenso y le impuso una inhabilitación de 8 para conducir a un sujeto hallado responsable de dos choques, uno de los cuales produjo secuelas físicas y neurológicas en la víctima.

El fallo recayó en Jonathan Pérez Naum, a quien también le impusieron el cumplimiento de reglas de conducta por 4 años y la realización de 600 horas de tareas comunitarias por los delitos de lesiones culposas gravísimas agravadas por la conducción de un vehículo automotor y lesiones culposas graves agravadas.

Uno de los hechos se produjo el 26 de abril de 2016, en Sisco y Avenente, cuando Pérez Naum conducía un micro de la línea 500 y colisionó la moto en la que circulaba Stephanie Serdeiro, quien padeció lesiones de gravedad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El otro hecho sucedió el 25 de julio de ese mismo año, en Rivadavia y 14 de Julio, cuando el procesado, al mando de un interno de la línea 507, "no respetó la prioridad de paso de un hombre que circulaba en moto por su derecha y se interpuso cuando éste intentaba traspasar la intersección, produciendo una colisión en la que el motociclista sufrió heridas graves".

"El accionar del fiscal Cristian Aguilar nos dejó gratamente sorprendidos.Coincidimos en la familia que dio todo lo que tenía para dar y más. Esa clase de personas no se encuentran tan fácil en la vida. Por ese lado estamos conformes y el fallo fue más de lo que esperábamos. Por otro lado, sentimos que igual no hay justicia, porque no es justo lo que le pasó a mi hija. En estos días nos enfrentamos de nuevo a todo lo que ya vivimos, a lo que ella tenía y no va a volver a tener y lo que le depara el futuro", dijo Ana Rodríguez, madre de Stephanie, en declaraciones al programa Panorama de LU2.

"Se constató que cruzó una esquina a 68 kilómetros por hora, donde por ser de escuela o jardín debía circular a 20. Tenía un arma entre sus manos y le tocó a mi hija, pero pudo haberle tocado a una o muchas criaturas. Esa sensación de injusticia por lo que ella perdió no se soluciona firmando todos los meses (en alusión a la presentación del acusado en el Patronato de Liberados)", agregó.

La mujer describió que a partir de lo ocurrido su hija padece secuelas neurológicas.

"No habla y no camina mucho. Por suerte, con el paso de los años, ya no tiene riesgo de vida, pero debe estar controlada permanentemente. No tiene una vida normal".

Rodríguez también habló sobre lo que significa haber cerrado la etapa del debate oral.

"Ella siempre nos dijo, como podía, que necesitaba que esta persona pida perdón. Se siente muerta en vida, en su corazón puro necesitaba ese perdón. Para el resto de la familia ese día se perdió algo que no se va a recuperar. Somos entes, desde los más chicos a los más grandes quedamos sin mayores sueños ni aspiraciones".

Finalmente sostuvo que la ley no ampara a las víctimas y su familia.

"El doctor Aguilar se encargó de un montón de cosas que ni siquiera le correspondían, por eso repito que es difícil encontrar a una persona con ese corazón. Estoy de acuerdo que las penas tienen que ser más severas, pero eso solo no llena porque el resultado que tuvo todo esto no es justo. Ella misma (por su hija) se ve sin oportunidades, sin posibilidad de cumplir sus sueños, sin metas. Está tan conciente de todo lo que iba a lograr en su vida, que le es doloroso desde que abre los ojos hasta que los logra cerrar en la noche. Ahí no hay justicia".