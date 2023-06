Uno de los artistas del momento, Callejero Fino, se encuentra a una semana del lanzamiento de su disco, el primero del reciente género RKT, todo un hito para la música. El artista se enfrenta al mes más importante de su carrera, que incluye un show en el Movistar Arena.

“Yo siempre me tengo fe. Si no confiás en vos, ¿quién va a confiar? Te tenés que agarrar y decirte: ‘Yo puedo’. Eso hace que la familia también crea. Este año es algo que va a pasar una sola vez, ya que mi slogan es el 723: estamos en el año 23 y se viene el mes 7″, asegura el creador de “Le doy Perreo” demostrando una gran confianza.

El álbum contará con 12 canciones, algunas en colaboración con varios exponentes del RKT, aunque hasta ahora solo se conoce el nombre de Neo Pistea.

Callejero comenzó publicando los videos de sus canciones en Facebook, y también stremeando o compitiendo en juegos electrónicospara ganar más público y darse a conocer.

“Siempre pensaba que la iba a pegar. Con cada tema que hacía, pensaba: ‘Bueno, este tema que viene la va a partir’, y no salía. ‘Y bueno, este tema que viene’, y nunca salía. Después lo mismo en YouTube. Así pasaron muchísimos años, fueron noches de meterme al estudio y decir: ‘Qué buen tema, este va a explotar’, y no pasaba. Hasta que hubo uno que no le tenía tanta fe, lo saqué por sacar y explotó. Me di cuenta que no era cuestión de aflojar, iba a pasar en su momento, pero siempre metiéndole con las mismas ganas e intensidad”.

El músico aseguró que su mamá y su pareja también son responsables de gran parte de su éxito, “es la que me baja los pies a la tierra. Ella tiene otra visión. Igual que mi mujer, ellas dos son las que siempre están atrás mío”, afirmó.

Callejero Fino explicó como es su vida familiar, para la que, una vez que atraviesa la puerta, es Simón Nattanael Alvarenga. “Tengo que llegar y seguir jugando en casa”.

Reveló, además, que actualmente tiene la posibilidad de compartir parte de su trabajo con su hijo. “No hay nada más lindo que yo le esté cantando y que a él le guste lo que digo. Lo metemos al estudio: escucha los temas nuevos, me dice que están buenísimos. Ahora quiere tocar la batería, el teclado, algún instrumento. Perfila para la música: cuando me graban quiere subirse al micrófono. Si a él gusta que sea lo que él quiera, pero si es músico bien ahí”.

Por último, se confesó cuáles son sus próximos grandes objetivos: “Me gustaría hacer un estadio, podría ser cualquiera. Me gustaría que esté mi mamá para subirla al escenario y que ella vea desde el lugar donde estoy. Significaría un logro. Ya en el Luna Park le mostré lo que era un show lleno de flashes, lleno de gente reloca, todos gritando mi nombre. En el Movistar Arena supongo que lo va a ver, pero lo del estadio a mí me re gustaría. En el Luna no me podía decir nada; solo lloraba”. (Con información de Infobae)