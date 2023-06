"Que venga lo que tenga que venir", dijo Demichelis, tras la victoria de River

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis reconoció que su equipo "no hizo eso de ganar y gustar" en la complicada victoria por 2 a 0 sobre The Strongest que lo clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores, "pero se sacó el partido adelante con personalidad".

"Fue evidente que con Pablo Solari ganamos amplitud porque ellos necesitaban la victoria. Con su ingreso Milton Casco jugó más por adentro. No hicimos eso de ganar y gustar pero se sacó adelante el partido con personalidad. Nos tocó el grupo más difícil y por eso no se definió hasta hoy, pero la copa no es fácil", reconoció Demichelis en la conferencia de prensa pospartido en el Más Monumental.

"Pero en la copa también se puede jugar bien, no importa que sea ella o liga. No digo que el equipo no me gustó, pero el rival nos incomodó. Hoy Franco Armani tuvo un gran nivel y Paulo Diaz y Robert Rojas ganaron duelos en defensa, pero pero hay que corregir cosas", apuntó.

Demichelis remarcó que le gustaron "la intención y la actitud del equipo. El partido fue difícil. Se cumplió el primer objetivo del semestre y que venga lo que tenga que venir, porque nosotros tampoco seremos un rival fácil para cualquier equipo. Pero hay que tomar nota de los errores y ser cautos".

"No habíamos arrancado bien, en un momento no tuvimos margen de error en la copa y no podíamos disfrutar el buen momento en el torneo. Hubo una liberación después de Fluminense, nos dio mayor confianza para este partido. La copa te castiga al mínimo error. No vamos a negociar ni transar nuestra forma de ser. Hay que tomar nota que de visitante los errores se pagan caros", reflexionó.