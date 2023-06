Gabriela Trenchi, una de las denunciantes del cirujano Aníbal Lotocki, exteriorizó la angustia que vive desde hace muchos años debido a las operaciones realizadas con el médico condenado por mala praxis al señalar: "Yo vivo un calvario todos los días y tengo los riñones dañados".

En diálogo con el programa "Co te va Co te va", que conduce Roberto Funes Ugarte por Splendid AM 990, Trenchi hizo mención a la situación que padece Silvina Luna, quien se encuentra internada en terapia intensiva: "Me pongo en su lugar. Hasta ahora, gracias a Dios no tengo el problema de ella, pero sí tengo problemas en los huesos, que están descalcificados". .

"¿Qué están esperando, que estemos muertas de a una para qué actúe la justicia?", se preguntó la denunciante de Lotocki. "El Ministerio de Salud debería hacer algo, esto es gravísimo, ya hubo una muerte", insistió.

La empresaria se colocó en 2015 unos tensores en los glúteos y ahí comenzó lo que ella señaló como una "pesadilla".

Sobre el metacrilato, la sustancia que utilizó el cirujano en las intervenciones quirúrgicas de Silvina Luna y de ella, indicó: "Es un veneno que emigra y no sabés a qué parte del cuerpo te va".

"Ya hace 9 años que estoy peleando con el juicio y no puede ser que tengamos que esperar a que quede firme, porque esta persona sigue matando gente y metiendo veneno en el cuerpo", concluyó. (NA)