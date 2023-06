El diputado nacional Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de la Nación y de la Provincia, habló este miércoles sobre los paros reiterados que afectaron las clases en Bahía Blanca y dijo que nuestra ciudad "es un emergente más de una situación escolar insostenible".

Esta mañana un numeroso grupo de padres autoconvocados de cerca de 22 escuelas públicas de Bahía y la región se presentó en el Consejo Escolar para solicitar la "intervención urgente" de las autoridades por los reiterados paros de los trabajadores auxiliares que se registraron en las últimas semanas.

Finocchiaro, que es abogado y diputado nacional por Juntos, fue ministro de Educación de la Nación entre 2017 y 2019 y antes fue director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, se expresó sobre el tema.

"Cuando, como director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires enfrenté una situación semejante -aunque las medidas de fuerza estaban motorizadas por Marcelo Balcedo, al frente del Sindicato Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación- dictamos la Resolución 142/2016 mediante la cual autorizamos a los Consejos Escolares a coordinar y ejecutar acciones temporales con los municipios y organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares afectados por la medida gremial, asegurando su funcionamiento a partir de las Dirección Provincial de Servicios Generales. Un ministerio comprometido debe articular todas las medidas tendientes a garantizar el aprendizaje de los chicos. Y, del mismo modo que en aquella oportunidad, deben descontarse los días no trabajados", expresó el diputado de Juntos.

"Bahía Blanca padece un promedio semanal de más de dos días de clases perdidos por diferentes reclamos sindicales, más las dificultades administrativas generales de un sistema mal gestionado que no logra garantizar un docente al frente de cada curso todas las horas previstas del calendario escolar", detalló Finocchiaro.

"El panorama no es diferente del que muestran la gran mayoría de las localidades bonaerenses y de buena parte del país. Esta situación demuestra que el tratamiento del proyecto de ley para declarar a la educación servicio estratégico esencial es imperioso. Debemos ordenar el sistema para que no se siga pisoteando el derecho humano básico de aprender que las actuales autoridades kirchneristas y sus organizaciones afines insisten en desconocer y lastimar", agregó.

Por último, el exfuncionario consideró que "no hay nada que propicie más desigualdad ni efectos excluyentes que seguir ensanchando la brecha de aprendizajes que se verifica entre la educación de gestión estatal y la de gestión privada. El grado de deterioro es tan grande que no es exagerado afirmar que la escala del daño ya amenaza no sólo al futuro individual de los alumnos y sus familias sino al desarrollo integral de la sociedad en su conjunto".