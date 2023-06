El defensor de César Sena dijo que "por ahora no va a declarar" y que en la causa "no hay nada"

El defensor Ricardo Osuna, quien representa a César Sena, el marido de Cecilia Strzyzowski y uno de los siete imputados por el presunto femicidio de la joven, adelantó hoy que su cliente "por ahora no va a declarar nada" y consideró que en la causa "no hay nada concreto", sino solo "presunciones e indicios".

"Por ahora no va a declarar nada, como yo vengo manifestando estamos esperando que la fiscalía junte algo en concreto", afirmó el letrado en la puerta de la sede del Poder Judicial de Resistencia.

El abogado dijo que "no necesariamente" tiene que "defender a una persona que es inocente" ya que "después de la causa" saca sus "propias conclusiones".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En muchos casos a nosotros nos dicen 'no, yo no tengo nada que ver' y después resulta que vos lo defendés durante todo el proceso, sale absuelto y después te enterás... el tipo se te caga de risa y te dice 'ah no yo hice tal cosa y tal otra'", expuso.

A la espera del probable procesamiento con prisión preventiva de los siete imputados, Osuna aseguró: "Hay indicios y presunciones, concreto, concreto, no hay nada y del primer día yo vengo diciendo eso, y fijate todo el despliegue que está haciendo el Ministerio Público Fiscal (MPF) que está por ir a reventar un pavimento, van a buscar allá en una pileta".

Al preguntarle por los restos óseos de una persona adulta, que estaban junto al dije en forma de cruz que fue reconocido por la madre de Cecilia, el abogado dijo "todo eso lo tendrán que relacionar a la causa".

Respecto a que Gustavo Obregón y Fabiana González lo ubicaron a César Sena como el responsable del hecho, Osuna indicó que "seguramente cada uno dará su versión de los hechos" pero después se verá "al final del camino que hay de concreto y qué no".

"Yo no le pregunté (si era inocente), yo no le pregunto, yo defiendo lo que hay en el expediente, me limité a informarle lo que hay ahí, lo que vi ahí. No soy quién para juzgarlo, para eso está el juez", indicó.

El letrado añadió que ayer se entrevistó con Sena hijo, a quien aparentemente "le encontraron una vacante en la unidad penal e iba a estar alojado con otra persona que estaba con una prisión perpetua".

Según el abogado, le dio la información que "hay en el expediente porque él no tiene acceso a la causa".

"Lo que yo le digo es lo que hay en el expediente, me limito a informarle eso, que él sepa dónde está parado en la causa, hasta ahora está parado con la poca prueba que tiene el MPF, hasta ahora siguen buscando, seguirán buscando", explicó Osuna y agregó que "hasta el final del juicio puede estar sin declarar" y por ahora no lo hará.

E insistió: "Les vuelvo a decir lo que dije en otros medios, lo cagó el primer abogado y hasta lo cagó el cura, así que te imaginás, yo por eso hasta ahora me limito a informarle el expediente".

Al respecto recordó que tras asumir el primer defensor de Sena, Juan Díaz, dijo: "No, yo no lo defiendo más por toda la prueba que hay en contra".

En tanto, Osuna señaló que, de quedar su asistido con prisión preventiva, realizará "una oposición o apelación" ya que tiene tres días hábiles para presentarse ante el juzgado de garantías o la Cámara de Apelaciones.

"Será una oposición formal porque sé que no me van a hacer lugar a lo que plantee por la presión social", expresó.

Tras ser consultado por esa "presión social", el abogado agregó que si bien "hay una investigación, aparte hay una presión social", ya que, si no la hubiera, no se explica por qué se está trabajando tanto en la causa.

"Los fines de semana, los feriados largos, acá no se trabaja, y se trabajó por la presión social, sino acá no se hace nada", manifestó.

En relación a las marcas en el cuello que César tenía tras la desaparición de Cecilia, Osuna indicó que él le dijo que fue por la "práctica brazilian jiu-jitsu".

"Yo entreno también brazilian jiu-jitsu y todas las veces que me voy vengo todo rallado", justificó .

En tanto, sobre el posible pedido de una nueva evaluación psiquiátrica a su asistido, afirmó que están "esperando un informe clínico psiquiátrico de él y en base a eso pedir una nueva pericia".

"Él no recibe ningún tipo de medicación, tengo informado por la defensora oficial que supuestamente tenía algún tipo de patología psiquiátrica. No sé, porque yo hablé normalmente con él", aseguró. (Télam)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.