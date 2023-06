Berni dijo que Cafiero "le afanó la banca" a Scioli: "El ideólogo fue Alberto Fernández"

La interna dentro de Unión por la Patria, tras el cierre de listas, sigue al rojo vivo. En lo que ya es una costumbre, Sergio Berni volvió a apuntar contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de "tirar por la ventana" a Daniel Scioli, y también cargó contra el canciller Santiago Cafiero por su candidatura a diputado nacional.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sostuvo que el Presidente fue el "ideólogo" y el "arquitecto" de la estrategia para incluir a funcionarios de su entorno en la lista del oficialismo y dar de baja la precandidatura presidencial de Scioli.

Al ser consultado si Cafiero le "afanó" la postulación a la Cámara Baja, respondió: "Más que le afanó la banca, Scioli fue explícito cuando habló. Hasta la noche anterior le habían prometido acompañamiento total y mientras estaban negociando cómo hacer para encontrar un lugar en una lista dejando al candidato al descubierto".

El lunes, durante el acto de presentación de la candidatura de Sergio Massa, Cristina Kirchner le pasó factura al jefe de Estado por la inclusión de dos dirigentes de su entorno en la lista del oficialismo.

"Finalmente se resolvió (la unidad) después de darle dos puestos de diputados, uno para la que quería competir con Axel en la Provincia y otro para el canciller. Estas situaciones una no las entiende", sostuvo la exmandataria.

Este miércoles, Berni fue duro al cuestionar al presidente Fernández y recordó con ironía su "grado de lealtad" cuando responsabilizó a su pareja Fabiola Yañez por la fiesta en Olivos durante la pandemia de coronavirus.

Además, sostuvo que Cafiero y Tolosa Paz tienen derecho de integrar la lista del oficialismo, pero remarcó que "no se puede llegar de cualquier forma".

"El fin no justifica los medios, y eso será una cuestión que tendrán que saldar con los compañeros Tolosa Paz y Cafiero. No se puede dejar por el camino a los compañeros que tiraron por la ventana, no solamente a Scioli", remarcó.

El martes, el canciller cuestionó a la vicepresidenta de la Nación por haber revelado los detalles de las negociaciones por el cierre de listas del oficialismo.

"Dar versiones sobre los cierres de listas... Me parece que eso no contribuye en nada", afirmó el canciller en diálogo con radio Perfil, quien sin embargo buscó bajarle el tono al debate interno que dejó plasmado la vicepresidenta.

Berni, quien es precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, sostuvo que tanto el canciller como la ministra de Desarrollo Social deberán asumir la responsabilidad de sus actos.

"Muchos compañeros se enteraron por los diarios que se habían bajado y el proyecto Tolosa Paz gobernadora había dejado de existir para integrar una lista en Diputados", manifestó.

Finalmente, sostuvo que a Scioli no se le negó la posibilidad de competir dentro del espacio opositor y que la precandidatura de Juan Grabois demuestra que podría haberse presentado, de no ser por la actitud del Presidente.

"Scioli debería haber calculado que esto le hicieron era factible que pasara y lo hemos visto a lo largo de esos tres años del Presidente", concluyó. (Clarín)