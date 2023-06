El papa Francisco deseó este miércoles que en Ucrania llegue pronto la paz y recordó el sufrimiento de los ucranianos. Su enviado para mediar en el conflicto, el cardenal italiano Matteo Zuppi, ya se encuentra e Moscú para reunirse con varias personalidades.

“Mañana (jueves) celebraremos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo: que el ejemplo y la protección de estos dos apóstoles nos sostengan a cada uno en el seguimiento de Cristo. A su intercesión encomendamos al querido pueblo ucraniano, para que encuentre pronto la paz. Hay mucho sufrimiento en Ucrania, no lo olvidemos”, dijo el papa al final de la audiencia general de este miércoles celebrada en la plaza de San Pedro.

Durante su catequesis, el papa también condenó que “el dinero se gaste en armas y no en comidas”.

Por otra parte, el cardenal Zuppi llegó este martes a Moscú para su misión de paz encargada por Francisco, tres semanas después de su visita a Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano, Volodomir Zelensky.

Por el momento, se desconoce su agenda, que puede encontrarse en la capital rusa con el patriarca ortodoxo, Cirilo, quien se mostró favorable a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y se desconoce también si tendrá ocasión de reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“El objetivo principal de la iniciativa es fomentar gestos de humanidad, que puedan contribuir a favorecer una solución a la trágica situación actual y encontrar vías para alcanzar una paz justa”, informó el Vaticano sobre la visita de Zuppi.

Según afirmó el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, la administración presidencial ve con buenos ojos el viaje del cardenal Matteo Zuppi “si supone el comienzo de la implicación del Vaticano en el intercambio de prisioneros y el retorno de los niños”.

Yermak, que hizo estas declaraciones en un encuentro con medios internacionales en Kiev y dejó claro que Ucrania rechaza la negociación con Rusia que propone el Vaticano mientras el ejército ruso no abandone los territorios que ocupa en Ucrania.

“No necesitamos mediación. No nos fiamos de Rusia y creemos que esto no cambiará”, dijo Yermak, aludiendo a los acuerdos de Minsk firmados entre Kiev y Moscú tras la primera intervención rusa en Ucrania en 2014, que no consiguieron la paz en el Donbás ni evitaron la invasión a gran escala de 2021.

Durante su reunión con los medios, Yermak habló de los apoyos a la llamada Fórmula de Paz ucraniana conseguidos durante su reunión del fin de semana con consejeros de política y seguridad de más de 50 países celebrada en Copenhague.

Uno de los objetivos de ese plan es el retorno de todos los prisioneros de guerra y de los niños ucranianos deportados a Rusia y Yermak destacó el interés del Vaticano en esta cuestión. (Infobae)