"Fracaso": la dura frase con la que Rodríguez Larreta apuntó contra Macri y Bullrich

El jefe de gobierno porteño y precandidato a Presidente por Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra el discurso de su adversaria en la interna de cara a las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), Patricia Bullrich, y también se mostró muy crítico con el modelo de gobierno que llevó adelante el ex mandatario Mauricio Macri. "Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy. Es lo que intentó Macri, yo propongo algo diferente", se diferenció.

En diálogo con Radio La Red, el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires se refirió a la PASO del 13 de agosto próximo. "Los dos somos partes de Juntos por el Cambio, tenemos una visión común sobre hacia dónde debe ir la Argentina y diferimos en el cómo. El cómo hace toda la diferencia, es la diferencia entre lograrlo y no", manifestó. Y sumó: "Patricia propone desde el mensaje fuerte, de expresar la voluntad, de que vamos a... Así no funcionó".

En esa línea, Rodríguez Larreta sostuvo que la Argentina lleva más de 100 años "de antinomias, peleas, de que si no piensan como yo son enemigos y hay que matarlos, que todo lo que el adversario político diga está mal y de que hay que empezar de cero" y que esa forma nunca trajo buenos resultados. "Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy. Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente: que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para el cambio se mantenga en el tiempo", marcó.

Sobre la gestión de Macri, Larreta manifestó: "Tuvo mucha voluntad y coraje para impulsar una transformación, en un sentido que coincido, pero no se pudo mantener en el tiempo y volvimos para atrás, al kirchnerismo".

Larreta presentó sus propuestas y dijo que quiere "terminar" con el kirchnerismo

"Vamos a hacer una propuesta diferente cada día y dos veces por semana vamos a profundizar un plan sobre cada una de las áreas de gobierno. Está todo muy estudiado, con números, muy rigurosos... Esa es nuestra forma: estudiar los temas, trabajar y contarle a los argentinos cómo vamos a sacar la Argentina adelante", marcó el mandatario de la Ciudad al diferenciarse de la exministra de Seguridad, Bullrich.

Por otra parte, ante la consulta de qué hará si no es electo presidente, Larreta aseguró no tener "un plan b en la vida" ya que hace muchos años se prepara para eso. "Tengo mucha experiencia en el manejo del Estado, muchos años de armar equipos... Esto no es un único líder, carismático, que va a resolver todos los problemas de la Argentina. Eso no es lo mío, yo soy formador de equipos", subrayó. Y añadió: "El camino que propongo, estoy convencido, de que es el único posible. El de construir una nueva mayoría que apoye e impulse un cambio muy profundo, y que este se mantenga en el tiempo".

Con respecto a su frase acerca de terminar con el kirchnerismo "para siempre", el jefe de Gobierno señaló: "No es solo ganar la elección, es también hacer las cosas bien para que el cambio que impulsamos se mantenga en el tiempo. Hace años que la política argentina es un péndulo, vamos para un lado, termina un gobierno y vamos para el otro. Necesitamos romper con eso, tener un gobierno que fije un rumbo que se mantenga y el kirchnerismo no va a mantener lo que nosotros haríamos". Y destacó: "El cambio que no se mantiene en el tiempo no sirve". (La Red)