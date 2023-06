Un matrimonio de jubilados fue víctima de un secuestro virtual

Un matrimonio de jubilados del barrio Pedro Pico fue despojado de sus ahorros por delincuentes que se comunicaron telefónicamente y fingieron que estaban asaltando a su hijo.

"Esta persona se hizo pasar por el hijo -mi marido- y le decía que lo habían golpeado en la boca y lo estaban asaltando. Le decía que se quedara tranquilo, que estaba bien y necesitaba que prepare dinero. Llamaron al teléfono fijo y no dejaban que colgara", describió Gabriela, nuera de las víctimas, en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Agregó que "mi suegro, que es una persona de más de 80 años, nos decía después que en ese momento se imaginaba a su hijo golpeado y a nosotros mirando, que todo eso obviamente lo puso muy nervioso. En su desesperación sacó los pocos ahorros que tienen y los puso en una bolsa, para luego colgarla en el cesto de basura. Nos dijo que vio a dos personas que estaban cerca, que seguramente son las que tomaron la plata".

Siguió diciendo que poco después se quisieron comunicar con la supuesta víctima y que el hombre accidentalmente tenía el teléfono en silencio, por lo que esto provocó aún más inquietud en los damnificados.

"El hecho tenía todas las características de ser un engaño, pero no lo podían confirmar. Luego de un rato pudimos comunicarnos y se determinó que todo había sido una estafa".

Gabriela indicó que es importante comentar lo sucedido para alertar y prevenir este tipo de delito.

"Me parece importante que se siga hablando del tema. Si bien lo escuchamos muchas veces y estamos en alerta, evidentemente las personas mayores siguen cayendo en este tipo de estafas. Al otro día me enteré que a la madre de una persona conocida le intentaron hacer lo mismo, aunque en ese caso la mujer no entregó dinero".