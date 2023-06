El cantautor británico Lewis Capaldi reveló públicamente hace un año que padece Síndrome de Tourette, un trastorno neurológico que provoca tics, ataques de pánico o ansiedad y episodios de depresión o crisis nerviosas.

En aquél entonces, manifestó que "creía necesario" que sus fanáticos supieran acerca de su enfermedad. Y esa intención dio sus frutos en los últimos días, cuando sufrió un brote de Tourette en pleno show y el público lo acompañó con un conmovedor gesto.

En los videos que circularon del momento, que muestran a Capaldi en plena crisis sobre el escenario, se ve cómo la multitud del festival de Glastonbury reacciona con ovaciones y continúa entonando la canción que estaba interpretando, en señal de apoyo.

Tras el episodio, en las últimas horas anunció a través de sus redes sociales que se retirará de manera temporal "para poner en orden su salud física y mental".

"Puede que esto no sea una sorpresa para nadie y no lo hace menos difícil escribirlo, pero lamento comunicaros que voy a tomar un descanso de la gira por el futuro venidero", escribió el artista pop en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Y amplió: "Solía ser capaz de disfrutar de cada segundo de shows como este y esperaba que tres semanas pudieran ayudarme a solucionarlo. Pero la verdad es que todavía estoy aprendiendo a adaptar el impacto de mi Tourette y el sábado se hizo bastante evidente que necesito mucho más tiempo para poner en orden mi salud tanto física como mental, de manera que pueda hacer todo lo que amo durante muchísimo más tiempo".

"Sé que soy tremendamente afortunado de poder tomarme mi tiempo alejado cuando otros no pueden, por lo que me gustaría dar las gracias a mi maravillosa familia, amigos, equipo, profesionales médicos y todos ustedes, que han sido un apoyo increíble en cada paso de este proceso, en los buenos momentos y aún más durante el último año en el que he necesitado su apoyo más que nunca", expresó en su mensaje.

"Quiero pedir perdón a todo el que haya planeado venir a uno de mis conciertos antes de final de año, pero necesito sentirme bien para actuar al nivel que se merecen. Tocar para ustedes cada noche es todo lo que he soñado, por lo que esta es la decisión más difícil que tomado en mi vida. Estaré de vuelta tan pronto como sea posible", concluyó.

Por este motivo, el artista canceló todos los conciertos que tenía programados hasta fin de año. (La Nueva. y Télam)