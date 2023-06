Emanuel Tamalet: "Estamos muy enchufados y con ganas de llegar al último partido"

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

"El partido fue muy difícil, porque la cancha estaba muy complicada por la lluvia y la humedad. Por momentos se metió más de lo que se jugó, pero dentro de la paridad pudimos convertir dos goles y ganar".

En la experiencia de Emanuel Tamalet se basó gran parte del trabajo que expuso Liniers en su zona defensiva. El "6" se complementó de maravillas con Boris Herrera, el otro central de muy buen rendimiento en el partido ante Huracán.

"Había que meter y estar atentos porque Huracán tiene jugadores muy rápidos, que son desequilibrantes. En el juego aéreo nos hicimos fuertes con Boris y hubo muchas pelotas cruzadas o frontales para rechazar; por suerte acertamos bastante", admitió.

--Y también acertaron en el arco rival.

--En el primer tiempo las más claras fueron de Huracán y en el segundo las tuvimos nosotros. Tanto Massimo (Monti) como Julián (Monteverde) estuvieron muy certeros en la definición. La diferencia fue esa, el haber convertido cuando tuvimos la oportunidad.

--¿Qué calificativos le caben a estos dos pibes?

--Que son geniales. Están muy bien, hacen un esfuerzo muy grande porque también colaboran en la recuperación del balón. Todo el equipo es muy intenso, no para de correr, de buscar los espacios. Esta vez el premio fue para Massimo y Julián, pero hay que destacar el trabajo de los once.

--¿Qué análisis hacés de las jugadas polémicas?

--Cuando la cancha no ayuda se producen este tipo de acciones polémicas; hay pelotas divididas, resbalones, rebotes largos y pierna fuerte. Sabíamos que podía pasar.

"Los jugadores de Huracán tenían sus motivos para reclamar, aunque me parece que nosotros también nos vimos perjudicados en el penal que nos cobran en contra (Ndr: se enredaron Ullman y Lincopán)", apuntó.

--En el penal que reclama Huracán, ¿la pelota te pega en la mano?

--No fue mano, no siento que haya pegado en la mano como dicen. Y si me pegó estaba pegada al cuerpo, porque nunca despegué los brazos de mi cuerpo. Por suerte no se cobró algo que hubiese sido injusto.

--Liniers, como en los últimos años, vuelve a estar en una instancia decisiva.

--Si. Es algo que se viene repitiendo y me pone contento por el gran trabajo que hacen los chicos y el cuerpo técnico. Es fruto de las ganas que le ponen en la semana, porque son chicos del club. Estamos muy enchufados y con ganas de llegar al último partido.

--Primero está La Armonía y otra cancha difícil, como el Hermanos Francani.

--Seguro será otro lindo partido. Nos toca definir de visitante porque terminamos cuartos en la fase regular, pero el grupo está bien y tenemos mucha confianza en poder dar otro pasito adelante.