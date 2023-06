Uno que continúa en Olimpo y otro que llega de Segunda

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

La base de los planteles de Primera ya se están conformados de cara a lo que será un torneo corto a partir de agosto o, bien, el inicio del próximo (desde septiembre) y que culminará en el primer semestre de 2024, formatos que por ahora no están definidos.

Si bien más de un equipo tiene guardado un lugar para alguna ficha de peso, ahora se van completando los casilleros con los jugadores que empezaron a definir su futuro tras un tiempo de espera.

Tal es el caso de Olimpo, que confirmó la continuidad de Kevin Zambrano, quien tenía intenciones de emigrar.

A la vez, el aurinegro sumó a Joaquín Godio (ex Barracas).

De esta manera, Juan Cruz Santini hoy cuenta con, además de los dos mencionados, Alejo Marroni, Mirko Cenzual, Máximo Genitti, Albano Schneider, Segundo Alimenti, Rafael Eliosoff, Blas Ruesga, Luciano Polak (ex Bahiense del Norte) y Leonardo Sanabria (ex Tokio de Posadas en la Liga Federal).

Pacífico

En Pacífico acordaron la continuidad de Tomás Bussetti, que estuvo en el equipo que ascendió.

En consecuencia, el verde hoy tiene, además de Bussetti, a Branco Salvatori, Santiago Loos, Pomar Garbarino, Iñaki Errazu, Bautista Olivera, Cristian Miguel (ex Sportivo y el último año no jugó) y Emanuel Paredes (ex 9 de Julio y de último paso por All Boys, en la Liga Federal).

Estrella

En la búsqueda de sumar centímetros cerca del cesto Estrella incorporó a Lucas Ruiz (ex Comercial).

Además, la dirigencia es muy optimista en el regreso de Alan Pan, quien está jugando las semifinales con Atenas (Mendoza), junto a Marcos Diel, y ocuparía uno de los lugares que dejaron libre Damián Carci y Julián Horvath (jugará en L.N. Alem).

El técnico Luciano Deminicis tiene confirmados a Santiago Quiroga, Nahuel Cámara, Tomás Bruni (ex Pueyrredón), Matías Specogna, Federico Lambrecht, Tomás Peña, Fausto Herrera, Federico Macías y Lucas Ruiz (ex Comercial).

San Lorenzo

El entrenador Claudio Queti está intentando terminar de darle forma al rearmado del plantel que consiguió el histórico subcampeonato, por lo que ahora busca un base y un interno.

Es improbable la continuidad de Sebastián Branciforte y está en duda Nahuel Diez -más allá de sus intenciones de continuar- por sus compromisos laborales.

Hoy el naranja, que perdió a dos pilares como Franco Ferrari y Alejo Agulló (jugarán en Liniers), tiene a Joaquín Coria, Alan García, Franco Elichiry, Luciano Fortelli, Esteban Benedetti, Tobías Soria y Pablo Pollio (ex Comercial).