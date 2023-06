Elisa Carrió sufrió un accidente y sugirió que fue un atentado

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, compartió en las últimas horas un extraño incidente que experimentó hace dos semanas durante su visita a la provincia de Santa Fe, y no descarta que haya sido intencional. Según relató, uno de los autos en los que viajaba sufrió un desperfecto simultáneo en dos de sus ruedas. "Estallaron las dos gomas", dijo.

"Me explotó, menos mal que me cambié de auto. El auto número uno blindado, el auto número dos es en el que iban los custodios. Estallaron las dos gomas del blindado, fue hace dos semanas", comenzó el relato de Carrió, sobre lo sucedido en el acceso a la capital de la provincia de Santa Fe.

Sin embargo, la legisladora nacional aclaró que momentos antes del accidente, ella había decidido cambiar de vehículo. "Yo decidí no ir en el auto blindado, porque me gusta más el otro. Cuando entramos a la ciudad de Santa Fe estallaron las dos gomas del blindado", relató.

El 13 de junio pasado, Carrió estuvo en la provincia de Santa Fe para presentar la fórmula de su espacio político para la gobernación de la provincia, conformada por Eduardo Maradona y Gabriela Andrea Vecchio.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de un atentado, Carrió expresó: "En el auto uno, que supuestamente iba Carrió, explotaron las dos gomas, ahora ¿quién me da ese auto?".

"La verdad que es si íbamos a 140 km/h o 150 km/h, no sé... Decí que estallaron cuando bajamos a Santa Fe. Yo justo me cambié, porque pensé 'qué blindado, ni qué blindado', pero de ese auto estallaron las dos gomas. Se lo comunicamos al Ministro. Y a un Fiscal Federal que está investigando todo", reveló la referente de Juntos por el Cambio.

De hecho, según la dirigente, tiene pruebas de lo sucedido que respaldan la teoría de que no fue un accidente, sino un acto premeditado. "El Fiscal de Santa Fe que está actuando sobre el tema, y hay muchas pruebas que están en reserva", afirmó.

"Yo a esta altura ya no me importa perder la vida, porque se lo debo al pueblo de Santa Fe. Si me preocuparon mis custodios, yo no quiero que mueran mis custodios, mátenme a mí sola", manifestó Carrió, al tiempo que agregó: "No tengo miedo, yo prefiero morir por la Argentina, que vivir como un cobarde".

No obstante, la líder nacional de la Coalición Cívica advirtió que este tipo de episodios podrían repetirse, considerando que el país se encuentra en plena campaña electoral. "La verdad que en materia de blindado en la Argentina, con la lucha que vamos a empezar, es terrible. Pero a mi no me preocupa", concluyó Carrió. (Infobae)