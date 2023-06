Modelismo: el bahiense que lleva al automovilismo en la sangre

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

“¿Qué me moviliza? La pasión. Y porque tengo el automovilismo adentro. Mirá: ¿a quién no le gusta una Ferrari? Pregunto: ¿vos te podés comprar una? … Yo tampoco, pero tengo 20 Ferraris chiquitas. O Corvettes, u otras. Y así lo mismo con la F-1, los Renault y toda la historia”.

Lucas Arnold, 41 años, empleado en una compañía de telecomunicaciones, nació con los autos desde que Ricardo, su padre, lo llevó al taller mecánico cuando empezó a caminar. Hoy posee una de las colecciones más importantes de la ciudad en esta especialidad, con poco más de 600 autos y otros vehículos relacionados con la competición.

Una de las tantas vitrinas de la casa del barrio Irupé. Hay más de 600 unidades en exhibición.

Pero no sólo se trata de reunir modelos icónicos del automovilismo a escala, sino que en los últimos encaró una etapa más desafiante: construye autos de carrera en forma artesanal a partir de las presentaciones urbanas que se lanzan al mercado.

Su pasión por el automovilismo en general, y por el ramallense Juan María Traverso, Renault, Torino y el TC 2000 en particular, lo llevó a conectarse con este fascinante mundo de fanáticos de todo el mundo y, además, a vincularse en las redes sociales convencionales y hasta tener un canal propio de Youtube.

La historia

“Mi padre preparó autos y los fines de semana siempre estaba la tele prendida en casa para ver las carreras. Toda mi familia estaba relacionada”, cuenta.

“Empecé comprando los Matchbox. Luego seguí con los que llegaban desde China. Mientras mi padre pintaba un auto en el taller yo tenía un pincel y decoraba los autitos. Y los calcos, por decirlo de alguna manera, los hacía recortando las marquillas de cigarrillos”, añade.

Con su ídolo Juan María Traverso.

“Nunca dejé de comprar autos y así estuve hasta los 20 años. Luego paré un tiempo y empecé a regalarlos; no me quedó casi nada. Más tarde comprobé que tenía algunos que no valían y otros que, hoy, costarían una fortuna”, dice.

“Ahí todavía no estaba metido en el coleccionismo, sino que compraba porque me gustaba, pero no conocía a nadie y no entendía del tema”, sostiene.

Las maquetas, en la previa de cada una de las remodelaciones.

Si bien ya había una tendencia, todo cambió hace casi 7 años, el 30 de agosto de 2016, cuando Salvat Argentina lanzó la colección Autos Inolvidables (argentinos), en cuya primera entrega ofreció el clásico Ford Falcon 4 puertas de 1962.

“Empecé comprando sólo algunos de esa entrega. Y casi al mismo tiempo empecé a trabajar de manera artesanal con las modificaciones”, afirma.

Luego llegaron otras colecciones, como Los mejores autos del TC, de Planeta Agostini, que se inició el 15 febrero de 2018; y Autos Inolvidables 80 y 90 (argentinos, también de Salvat), comenzando con la Renault Fuego GTA MAX de 1991, lanzada el 18 de febrero de 2019.

La transformación de la cupé Fuego de 1988.

“La Fuego llegó en un momento justo, aunque mi fanatismo por El Flaco Traverso fue desde que tengo memoria, especialmente en el TC2000”, agrega.

“La cupé de 1988 fue una de las primeras intervenciones que hice. Venía en versión urbana y la terminé como la que corría Traverso. El número 3 de esa colección era el Torino, del que también soy fanático. Es el otro auto que modifiqué desde el inicio. El Torino es el de Nürburgring (NdR: de las 84 horas de 1969)”, aclara.

Inevitablemente, la pasión para la tarea artesanal se trasladó a conocer en detalle todas las historias aleatorias.

“Me fui interiorizando hasta de los mínimos detalles de cada auto, de los pilotos, de los copilotos y demás. Cierto es que de TC 2000 ya sabía mucho desde antes de empezar a coleccionar autos”, admite.

La mirada local

El valor agregado del trabajo de Arnold está en la construcción de unidades que han corrido pilotos locales que, generalmente, no están en los catálogos de las presentaciones coleccionables.

“La historia del auto de (Juan Alberto) Beto Vallasciani es apasionante. El me la contó”, comenta.

El Peugeot 403 de 1962 de Beto Vallasciani. Atrás, la Dodge de Beti Palma.

“En el que construí los tapizados tienen el color original, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que en esa época los pilotos se mudaban de un auto a otro. Esta versión era de un equipo oficial y se la habían dado a Beto, pero él les agregó los asientos de otro auto; y así todo. Su debut fue en 1962, cuando tenía 17 años, en el Anexo J, la categoría previa al finalmente denominado Turismo Nacional (TN)”, relata.

“A la hora de trabajar en forma artesanal, la información desde el año 2000 para acá la encontrás en todos lados. Pero de ahí hacia atrás es poco menos que adivinar”, asegura.

“Por ejemplo, está el auto con el que (Alberto) Beti Palma corrió en Turismo Carretera, pero le faltan un par de publicidades. De cuando participó en la Bahía Blanca-Punta Alta tengo una sola foto”, cuenta.

La Ford Sierra de 1986 del pigüense Mario Gayraud.

“El auto existe, está reestilizado y lo tiene la familia Lange. Pero cuenta con algunas particularidades: las publicidades están ploteadas, cuando en ese entonces sólo se hacían a pincel. Quiero decir, imagináte que si es difícil para ellos hacerlo exactamente como estaba entonces, más lo es para quien pretende construirlo en miniatura”, asegura.

“Además, de una carrera para otra les cambiaban algunas publicidades, modificaban la estructura exterior y hasta pintaban el número con otro diseño”, amplía.

Una de las particularidades del auto de Palma, resideñado por Arnold, es que no tiene el número en el techo, ni en el baúl, una característica poco menos que obligada para las transmisiones radiales que seguían las carreras desde al aire.

“En el caso de la Dodge que diseñé de (Alberto) Sabaño está como acompañante Jorge Santi, pero El Vasco llegó a correr con tres personas diferentes”, aclara.

La transformación del Pointer de Claudio Alonso.

Entre las vitrinas también aparece el VW Pointer de Claudio Alonso que salió campeón (dos veces) del TC 2000 Light, donde el bahiense corrió entre los años 1997 y 1999.

Los calcos

La tarea artesanal desde los autos urbanos hasta los de competición, que responde a imágenes perdidas de autos, dibujos y, en algunos casos, hasta imaginando colores, se complementa desde un taller especializado en Buenos Aires. Se trata de un tipo de calco al agua, de forma transferible, pero elaborado con una técnica modernizada.

“Hay que pegarlos en forma detallada. Lleva tiempo, pero es uno de los aspectos clave del trabajo”, sostiene Arnold, quien posee todas las herramientas de intervención en su taller del barrio Irupé de nuestra ciudad.

“Hoy sé exactamente lo que quiero coleccionar”

—¿Tienen límites los coleccionistas?

—No lo hay. Lo que sucede es que uno va mutando. Por ejemplo, de Turismo Carretera salió una colección de 60 autos, pero con los modificados llegué a más de 200.

“De la colección de F-1 salieron 100. Empecé comprando algunos y llegué a tener casi todos, pero un día decidí que quería sólo los que me gustaran. Al final los terminé vendiendo, o cambiando con colegas de todo el mundo, con quienes me relaciono por esta actividad. De esa colección sólo tengo 12; los que me agradan.

“Es decir, hoy sé exactamente lo que quiero coleccionar. Y si es necesario lo traigo desde Alemania, Inglaterra, Francia o España”.

—¿Se presentó la posibilidad de correr en alguna categoría?

—Hubo algo. Una vez me subí al Sport Prototipos de Daniel Andueza, pero se antepuso una cuestión presupuestaria para poder seguir. Antes, cuando era chico mi viejo tuvo la idea de armarme un karting, pero mi mamá no quiso saber nada y terminamos con un todoterreno.

—¿Cuesta mucho dinero ser coleccionista?

—De eso no se habla. Es muy difícil que te reúnas con coleccionistas y hables de plata. Hay mucha gente que está atenta a comprar algo caro, pero no es mi caso. Para mí valen por la pieza o no exactamente por el precio.

“Está claro de que hay diferencias entre un auto de 10 dólares y otro de U$S 100, pero no es lo trascendente. Sí los autos son importantes como moneda a los efectos de intercambio y demás”.

—¿Participaste de alguna exhibición?

—Fui a un par de encuentros de coleccionistas; el último en General Roca. Lo que pasa es que en Bahía Blanca estamos un poco lejos de todo. Al autódromo local he ido con vitrinas en coincidencia con algunos eventos del TC. Siempre intento armar algo acá, pero es difícil; no es mucha la gente que está en el ambiente.

“Otra idea que tengo es armar algo para el día del niño. La intención es que se reúnan padres e hijos, y hasta abuelos, porque todos hemos transitado alguna vez por esta etapa de los autitos”.