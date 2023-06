Leonel Navarro: "No sabés qué pensar, nos perjudicaron en nuestra cancha"

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La renguera por una patada en el tendón rotuliano no le impidió expresar su bronca. A Leonel Navarro le brotaba el desconsuelo por la derrota ante Liniers, pero más aún por la actuación de la terna arbitral.

"Parece un poco mucho, ¿no?, Es algo difícil de digerir. ¿Tres goles?", dijo el capitán de Huracán en zona de vestuarios.

"Dos goles fueron mal anulados. El primero del 'Sordo' (Scalco) no fue offside; y el de Gastón (Santillán) tampoco. Como capitán fui a hablarle al árbitro (Gorosito) porque tiene la potestad de decirle a los jueces de línea que se equivocaron. Lamentablemente no hubo marcha atrás", contó Navarro.

--¿Qué reclamaste?

--Lo que se vio en la cancha. En el primero le fui a decir que (Dan Brian) Scalco no estaba adelantado y en la jugada del gol de Santillán le dije que a la pelota la había peinado Boris Herrera. El '9' (por Jeva) nunca la tocó, Santillán está habilitado. Es increíble.

--Al menos el juez principal te escuchó.

--Fue a hablar con el asistente, pero no cambió el fallo. Lo difícil es poder entender estas decisiones; en el vestuario todos estamos muy enojados, no puede ser. Después se quejan cuando se habla del mal nivel de los árbitros.

--¿Qué opinás del penal?

--Esa acción el primer juez asistente (Carlos Patetta) dice que no la pudo ver. Estaba en la misma línea de la jugada, el árbitro sanciona la mano de Tamalet y el juez de línea dice que no la ve. Anteriormente no supo explicar el gol anulado, porque primero dijo que Achigar estorba a Boris Herrera cuando salta a cabecear y después que le cobró offside a Scalco cuando parte el centro de Lincopán.

"En realidad no sabés qué pensar. A nosotros nos perjudicaron en nuestra cancha; si van a dirigir así que no vengan más. Encima le sacan una amarilla a Lischeske en el segundo gol de ellos y no puede jugar el partido final", señaló Navarro.

--¿Tienen algo para reprocharse?

--En lo futbolístico no, porque hicimos cuatro goles y quedamos eliminados. Suena ridículo, pero es así. Tal vez debemos mantener la concentración o la calma cuando pasan estas cosas que te perjudican porque el desgaste mental es mayor.

--El nivel de arbitraje ha sido bastante malo en general. Esta vez le tocó a ustedes, pero otros equipos también lo sufrieron.

--Sí. Es lo primero que hablamos y tratamos de corregir. Concentrarnos en el partido, no pensar en los árbitros. Pero si a los 10 minutos te anulan un gol por un offside que no es la cabeza se va para otro lado. Pasa en todos los niveles, no se puede evitar. Sí habría que profundizar en los errores que ellos (por los jueces) cometen, el porqué son tan evidentes, si fallan los conceptos o no están preparados para dirigir.

"Ahora hay que dar vuelta la página, recuperar los lesionados y encarar la final de la mejor manera. Tenemos equipo para quedarnos con el torneo Apertura, lo hemos demostrado y lo vamos a demostrar", puntualizó.