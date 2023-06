El Nacional cerró su plantel con otra fuerte incorporación

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Nacional salió fuerte al mercado y se reforzó, definitivamente, para ir en busca del ascenso: tras asegurarse el juego interior con Nicolás Quiroga (ex Napostá) y Herman Banegas (ex Liniers), hoy concretaron al experimentado base/escolta Damián Carci (ex Estrella).

Es un jugador conocido para el técnico Juan Sergio Palumbo, quien lo dirigió en Barracas en 2014 y 2016, cuando ascendieron.

Carci tiene 4 ascensos: con Barracas en 2014 y 2016; Estrella, 2015 y 9 de Julio, 2017.

De esta manera, el celeste cerró su plantel con Franco Guidi, Juan Cruz Reschini (ex Unión de Rio Colorado), Alejo Arias, Santiago Ferrari, Valentín Petón (ex La Falda), Nahuel Dulsan (ex Pérfora), Manuel Echarri, Nicolás Quiroga (ex Napostá), Santiago Hamze, Herman Banegas (ex Liniers), Damián Carci (ex Estrella), Facundo Dulsan, Valentín Raninqueo, Matías Sartuqui, Uriel Montero, Santino Petón y Octavio Rayes. DT: Juan Sergio Palumbo.