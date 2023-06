Continúa abierta la inscripción al concurso literario "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos!"

Se encuentran abiertas las inscripciones para la tercera edición del concurso literario "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos!".

Hasta el 30 de junio, se estarán recibiendo escritos de chicos entre 11 y 16 años, en grupos de 2 a 4 integrantes, coordinados por un adulto responsable. Los participantes deben pertenecer a escuelas, clubes, bibliotecas y asociaciones de fomento de Argentina.

En este oportunidad, los chicos deberán contar una historia de temática libre que se relacione con los mitos y leyendas de su lugar o con su pasión deportiva. Pueden escribir acerca de personajes del deporte que admiren o sobre la actividad física que realizan. Si lo desean, incluso pueden incluir a un abuelo en cada grupo.

Se otorgarán premios a los tres primeros ganadores de cada región, además de menciones especiales.

- Premio 1: una computadora All in one, con 4GB de RAM y disco de 256 GB; o similares a petición de la adjudicataria del premio.

- Premio 2: kit de instrumentos musicales (guitarra criolla, accesorios de percusión).

- Premio 3: kit de elementos para gimnasia (pelotas, aros, elásticos, bolsas plegables para guardar) o elementos didácticos (libros, útiles escolares).

El concurso literario "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos!" fue declarado de Interés por el Ministerio de Cultura de la Nación y de Interés Cultural y/o Educativo por 18 provincias del país, así como por la ciudad de Buenos Aires. Además, fue galardonado con los premios BACA y Mecenazgo.

Desde el 1 de enero, la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO forma parte del proyecto.

Durante este año, se llevó a cabo una serie animada basada en los escritos ganadores creados por los chicos. Además, se realizó un documental con el que se visitaron las escuelas ganadoras en cada provincia, donde maestros y alumnos compartieron su experiencia y el contexto de cada relato.

"Alumnit@s, Argentina te Escuchamos!" también fue invitado a participar en la Feria del Libro de Buenos Aires, en un evento que tuvo lugar en la Sala Carlos Gorostiza. Allí se proyectó un capítulo de una serie animada que aborda el bullying, seguido de un debate sobre el tema, música y sorteos.