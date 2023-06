Axel Kicillof no desdoblará las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El gobernador Axel Kicillof ya se encuentra lanzado en su campaña para la reelección junto a Verónica Magario y de esa manera descartó la posibilidad de desdoblar las elecciones.

En ese marco, el Poder Ejecutivo confecciona los últimos detalles de la convocatoria a los comicios generales que serán el 22 de octubre.

"Lista de unidad mata desdoblamiento", sentenciaron desde la Gobernación bonaerense. Asimismo, adelantaron que "entre hoy y mañana" saldrá el decreto con el cual convocaran las elecciones para mismo día que las presidenciales.

De esta manera, Kicillof comienza la semana luego de confirmar su candidatura en la que mantendrá diversas reuniones de gestión en la Gobernación. En tanto, para el martes planifica un acto en el distrito de San Isidro con la entrega de netbooks para estudiantes.

El mandatario provincial esperaba la definición de la estrategia nacional de Unión por la Patria para evaluar los pasos a seguir. Con la fórmula de unidad conseguida al filo del cierre de listas que lleva a Sergio Massa como presidente y Agustín Rossi como vice y la repetición de la fórmula provincial, se terminó de tomar la decisión.

De esta forma habrá una estrategia unificada tanto en el plano provincial con el nacional en Unión por la Patria. En la antesala de la decisión, el gobernador venía sosteniendo que se necesitaba de unidad en todos los escenarios posibles. Por eso, impulsó junto a los gobernadores peronistas un operativo de presión para bajar lo que era la precandidatura de Daniel Scioli, auspiciada por el presidente Alberto Fernández para un escenario de PASO.

Pese a que el mandatario había firmado la convocatoria de las PASO en la provincia de Buenos Aires para el próximo 13 de agosto, en ese decreto no especificaba la fecha para los comicios generales, guardándose esa carta en caso de que el escenario no acompañase para desenganchar la elección nacional de la general. Finalmente no pasó. (Infobae y La Tecla)