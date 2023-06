Más de 2 mil vecinos en "Ojos en alerta" y patrulleros sin efectivos

Por Natalia Miguel

"La prevención es tarea de todos". Bajo esa premisa se lleva adelante el programa "Ojos en alerta" cuyo objetivo primordial es fortalecer la seguridad de la comunidad.

La idea es vivir en un lugar más seguro para todos, se dijo, mientras que se promueven las charlas en las sociedades de fomento -la más reciente fue en Barrio Centenario-, a cargo del director de Seguridad, Gustavo Ávila, y los responsables del área de Monitoreo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde que se trabaja en este proyecto, hace alrededor de dos años, ya se sumaron 2.000 vecinos, y en los últimos tiempos comenzaron a participaron 200 personas de distintos puntos del distrito.

El responsable del área de Seguridad en Coronel Rosales dijo a La Nueva. que se trata de una aplicación muy sencilla para su utilización y económica. Para poder desarrollarla se convoca a vecinos para que colaboren con información vinculada a la seguridad o de salud. "Es decir, cualquier emergencia que pueda surgir en el momento".

Indicó que la iniciativa se está promocionando en diferentes barrios, mediante las sociedades de fomento. "Ya hicimos reuniones en la zona sur (Ciudad Atlántida, entre otros) y norte, y está planificado para efectuar lo propio en Villa Arias y Pehuen Co. La idea es seguir instando a la gente para que se vaya sumando a la propuesta. Ya están en el sistema alrededor de 2.000 personas".

En este contexto, mencionó que "la gente se está dando cuenta, a través de las redes sociales, que el sistema es efectivo porque se han esclarecido varios hechos con Ojos en alerta. También se pudo observar que colaboramos con el tema de las ambulancias. Todo esto funciona con un persona que está dispuesto especialmente para atender el teléfono en la central de Monitoreo, durante las 24 horas, que a su vez está conectada con los móviles policiales y el Hospital Municipal".

"Es decir -continuó-, que es un llamado más rápido que el 911. Se acortan los tiempos que en temas de seguridad o salud, resultan realmente importantes".

Aclaró que no se trata de un grupo de WhatsApp, sino que "los participantes están sumados al sistema y se comunican por mensaje o envía la ubicación para que el operador, al saber que alguien está en emergencia o necesita la ayuda de personal policial o de salud, envía el móvil o la ambulancia. Los números están registrados para que no haya bromas de por medio y así no movilizar sin sentido a las unidades de servicios".

Más allá de la comunicación del participante del programa, en forma individual puede suceder que los vecinos estén comunicados entre sí. "Ellos pueden tener sus grupos en redes sociales o WhatsApp, pero con el centro de Monitoreo el contacto directo es con el titular de la línea registrada".

Mientras tanto, de las reuniones que se realizan en las sedes sociales barriales, Ávila comentó que los vecinos se retiran conformes con lo planteado porque reconocen que se trata de un uso sencillo y económico. "Cualquier persona tiene un celular y lo puede usar de manera gratuita para comunicarse con nosotros. Hay gente que tiempo atrás hizo el curso de capacitación y luego lo reitera para estar actualizada. De todos modos, insisto con que no es complicado. Al contrario, les damos las pautas precisas para que tengan en cuenta al momento de hacer el llamado".

"La mayoría de los llamados son por hechos de robo", expresó, al tiempo que expuso que en los encuentros "no se habla del temor de los vecinos ante eventuales problemas. Lo que sí tratan de aportar algún dato más para que Punta Alta sea un lugar seguro".

Móviles parados por falta de personal

En tanto uno de los temas pendientes a resolver en el área de la Seguridad en Coronel Rosales es la incorporación de personal policial, cuestión que fue planteada en su momento, en sus visitas a la ciudad, al ministro de la cartera a nivel provincial, Sergio Berni.

"Por el momento no hemos tenido altas en el plantel en la Comisaría. No hay novedades al respecto. Enviamos una nota al Ministerio de Seguridad solicitando que los efectivos policiales, oriundos de nuestro medio, egresados recientemente del centro de formación de policía sean designados a Coronel Rosales. Generalmente desde nuestra ciudad se suman muchos cadetes a la formación policial, pero luego depende del Ministerio su lugar de destino para trabajar".

"Nosotros necesitamos entre 30 y 40 efectivos. Hoy, tenemos tres patrulleros en el depósito de la Comisaría y no tengo gente para ponerlos en la calle. Están listos para usar, pero no hay efectivos que los manejen. Si no estuvieran paradas esas unidades, podriamos reforzar las cuadrículas. Punta Alta creció mucho y está dividida en cuadrículas. Y con esos tres móviles más recorriendo las calles, se podría dividir, por ejemplo, la zona sur", manifestó.

También sostuvo que está pronto a terminarse la obra del nuevo destacamento policial en la avenida Tucumán. Allí se trasladará el servicio de zona sur que actualmente funciona en la ex Estación Solier, en Rosales 900. "Suponemos que en dos meses más estará finalizada la labor en ese edificio".

En tanto en el barrio Nueva Bahía Blanca, sostuvo que, por el momento, se cuenta con un puesto de avanzada, pero "por el momento, al no contar con personal, hacemos recorridas".