San Francisco N° 1 también en los penales: cien por ciento de efectividad y a la final

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Esa ventaja que muchos imaginaban que podía llegar a existir entre el primero y el cuarto de la fase clasificatoria del torneo Apertura de la B recién se notó en la tanda de penales, donde San Francisco, con una efectividad del cien por ciento, doblegó a Rosario por 4-2, tras el 0-0 en el tiempo regular.

En una cancha rápida y por momentos con una llovizna insistente, ambos equipos presentaron esquemas similares y un manifiesto respeto hacia pergaminos y presentes futbolísticos bien representados por jugadores que más allá de su calidad están marcados por la experiencia.

De movida quedó establecido que la atención tenía que tener foco en dos factores: las marcas y las posibles traiciones de una pelota que viajaba más rápido que el correcaminos en el césped mojado.

El trámite tuvo ritmo, sobre todo cuando Soto Torres se soltó un rato en el primer tiempo y Quijada pudo sembrar y cosechar al mismo tiempo por la franja izquierda.

Eso del lado del local, que muy pocas veces pudo plasmar de lleno las ideas que se le iban ocurriendo porque el conjunto puntaltense nunca se sintió “punto” y le mojó la oreja volcando el balón a los espacios, para las corridas de Debliger o la picardía de Iván Mesa, delantero devenido a volante.

Los dos elencos se dieron cuenta de que iba a ser difícil desequilibrar cuando, justamente, había equilibrio en el retroceso y consciencia pura en los seguimientos individuales y en el escalonamiento defensivo: sin defensas en línea ni escaladas sin sentido.

El cotejo se pudo haber tajeado a los 25 minutos de la primera mitad: Quijada se llevó la redonda ante Brun, le quedó un poco larga, enganchó entre el 4 rosarino (había llegado a marcar otra vez) y Pedro Fernández y uno del dos lo tocó. Para mi fue el capitán visitante, el pie sobre la canilla del 11 Santo fue visible desde el sector de cabinas, pero el árbitro Matías Islas, inseguro en fallos comunes y sin carácter para mostrar esas amarillas necesarias para calmar ánimos, no pitó el penal que, créame, fue.

Aunque Rosario protestó una falta de Alvarez López a Debliger dentro del área (el platinado del francés se tiró antes) que Islas hizo bien en ignorar, hubo otro penal, tal vez no tan escandaloso como el que no le cobró a Quijada, pero penal al fin: centro de Lezcano que Bardella interrumpe con un leve movimiento lateral de su brazo derecho; la mano no quedó ni estaba en una posición natural –como indica el reglamento--, por eso debió ser tiro libre directo desde los doce pasos para el tricolor de Horacio Schumacher.

En el último cuarto de hora, el Celeste (que no se lo notó “gastado” por el trajín de afrontar dos competencias a la vez si tenemos en cuenta que sigue en carrera en el Clasificatorio al Regional Amateur) dejó de lado el 4-1-3-2 para ser más agresivo con un 4-3-3. Abrió la cancha y algunos centros picantes merodearon la valla de Stella, pero el “Cholo” Fernández, Orellana y Nanco eran frontones vivientes para sacar hasta las que venían enroscadas.

Los penales no fueron una lotería, los que mejor patearon terminaron festejando. Recién en ese momento podemos referirnos a la justicia: el que más buscó sigue en carrera, aunque el que nunca se sintió menos que el 1 sabe que, por lo que mostró con y sin el balón, no puede renunciar a su “candidatura” por el ascenso. Falta mucho todavía…

La síntesis

San Francisco 0 (4)

Argañin 7

J. Curuchet 6

Ferranti 5

Álvarez López 6

Bardella 7

Verdino 5

Gandolfo 5

Soto Torres (c) 6

QUIJADA 7

A. Vega 6

Hekel 5

DT: Martín Carrillo

Rosario 0 (2)

Stella 6

Brun 5

P. Fernández (c) 7

Orellana 6

Rosales 5

Nanco 6

Garay 4

Güeper 6

Mesa 6

Trotta 5

Debliger 6

DT: Horacio Schumacher

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

Penales. Para San Francisco convirtieron Hekel, A. Vega, Bardella y Dambolena; para Rosario lo hicieron Debliger y Lezcano, a Trotta le atajaron su remate y P. Fernández lo tiró por arriba del travesaño.

Cambios. 79m. A. Vila por Soto Torres y Dambolena por L. Verdino y 84m. Vidal Castillo por Quijada, en San Francisco; 45m. Lezcano (5) por Garay, 64m. Astudillo (4) por I. Mesa y 87m. Pedernera por Brun, en Rosario.

Amonestados. Alvarez López (26m.) y Curuchet (75m.), en San Francisco; Debliger (41m.) y Rosales (77m.), en Rosario.

Arbitro. Matías Islas (4).

Cancha. San Francisco (7,5).