Nico Covatti va por el sueño de su vida: "¡Mirá si se me da ahora!"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

El destino deportivo le concede otra oportunidad, acaso la última para su fabulosa campaña. O no, porque con Nicolás Covatti todo siempre es incierto...

Quién hubiese imaginado que a esta altura del partido, tres años después de situar al Speedway en un segundo plano de su vida, el pringlense volvería a acariciar aquello por lo que tanto luchó y que en una ocasión estuvo al alcance de su mano.

O más aún si recordamos los tantos malos tragos atravesados en lo que a golpes y lesiones respecta, con todo lo que ello implica en un piloto de velocidad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pero Nico otra vez está a las puertas de hacer historia grande; el broche de Oro a una carrera que superó todo lo que pudo soñar en su juventud, en su Pringles natal.

“Lograrlo sería coronar mi carrera como siempre soñé. Lo busqué tantos años y estuve tan cerca en más de una oportunidad...”, expresó.

La brillante gesta del pasado 27 de junio en Lonigo, (Italia), el “patio de su casa”, acreditó a Covatti en la última ronda clasificatoria rumbo al Campeonato Mundial de Speedway, la máxima expresión a nivel mundial; competencia que disputó en cuatro oportunidades.

Con solo la práctica doméstica a cuestas (acelera fin de semana por medio en el certamen italiano) y algunas carreras sueltas, Nico logró se tuteó con la elite, venció a más de uno y se ganó una plaza entre los 16 que irán “a matar o morir” el próximo 19 de agosto en Gislaved (Suecia).

“Era hora que se me de una, ¿no? Después de tanta mala suerte, especialmente con lo que pasó el año pasado, donde, después de empezar bien la temporada, andando fuerte en Francia y sumando buenos puntos, a mitad de mayo me rompí el pie y ahí terminó mi año. Últimamente siempre pasó algo, no pegaba una”, deslizó el pringlense, de 35 años.

Nada es casual. Los buenos últimos desempeños del múltiple campeón argentino (viene de ganar el Casco de Oro en Eslovenia) es producto del trabajo y esfuerzo.

Paralelamente a sus obligaciones y responsabilidades cotidianas, el trabajo particular y su familia, Nico encaró 2023 con aires renovados y una muy interesante apuesta en pos de explotar al 100%, probablemente, sus últimos cartuchos.

“Este año me preparé muy bien. Ya antes de arrancar de la temporada, hice varios buenos entrenamientos en Lonigo y completé muy buenas carreras. Y después invertí bastante dinero en fierros, puntualmente en motores, y eso fue algo que valió la pena, así lo están marcando los resultados”, contó.

“Pude comprarle un motor a Tai Woffinden (NdR: tres veces campeón mundial) y fue totalmente otra historia. Cuando los fierros te acompañan se hace todo mucho más simple. Ese fue uno de los puntos claves para poder pegar el en calidad que te exige mucho este nivel tan alto”, aseguró.

La buena forma conductiva y las interesantes prestaciones mecánicas trajeron dividendos desde el vamos, con triunfos consecutivos en el campeonato italiano y una gran actuación en la clasificación al europeo (se le escapó por un punto); un panorama muy auspicioso para el desafío en cuestión, la qualy al Mundial, y nada menos que en casa...

“Vivo a 5 minutos de Lonigo, para donde estoy corriendo este año, y todo se apuntaba a esa carrera. Había mucha expectativa, con un estadio colmado de fanáticos. Si bien estaba confiado en poder hacer una buena actuación tenía mucha presión sobre mis hombros”, aseguró Nico.

“Antes el Speedway era mi trabajo y el nivel era muy superior. Pero en los últimos años mi vida cotidiana cambió y el deporte quedó en un segundo plano, algo que por ahí la gente no entiende. Indirectamente, te terminan generando mucha responsabilidad. De hecho yo tenía más presión que Paco (Castagna), quien realmente debía cargar con esa condición de máximo favorito de Italia”, contó.

—¿Cómo fue lidiar con eso a esta altura de tu carrera?

—Lo llevé bastante bien, hice las pruebas andando fuerte y la carrera resultó muy buena. Tuve una sola serie complicada, especialmente con el piso que estaba un poco pasado de agua. Pero en la última serie necesitaba ganar y lo pude hacer, con una pista en condiciones, como yo la conozco y como me gusta. Salté de tercero a primero y ahí se dio de lograr el objetivo, realmente una locura.

—Rendir de semejante forma dedicándote parcialmente al Speedway. ¿Qué loco, no?

—Muchos se sorprendieron. Hasta mismos pilotos que alguna vez fueron compañeros y de gran nivel, me consultan en qué liga estoy corriendo, y cuando les digo que solamente lo hago el fin de semana me miran sin poder creerlo. De los 16 pilotos que clasificaron al Challenge no hay ninguno que esté corriendo como lo hago yo, todos lo hacen profesionalmente en alguna liga, de mejor o peor nivel, pero con el Speedway como medio de vida.

“Obviamente que no es normal, pero no dudo de mis condiciones; sé cuáles son mis límites y trato de exprimirlos. Correr de local puede darte mucha tranquilidad, aunque también jugarte en contra. Y a ese nivel, la pista es 50% y 50%, no podés sacarle el jugo a tu favor, porque todos vienen afilados y con carreras encima. Estoy tranquilo y confiado en lo que hago, y eso se está viendo en los resultados”, destacó Covatti.

Sus chances en Suecia

Terreno inexplorado. Al menos la pista en cuestión.

No así el país, que en 2016 lo recibió y lo vio brindar gran espectáculo, justamente en una clasificación al Speedway GP.

Pero el 19 de agosto en Gislaved, Covatti se encontrará con un nuevo escenario; aspecto que, aunque suene desfavorable para sus chances, el propio piloto le resta importancia.

“No conozco ni tengo referencia. Vi un video que me mandaron, pero tampoco quiero revisar tanto para no hacerme la cabeza. La única experiencia la tuve en 2016, que anduve muy bien, y todas las pistas allá son lindas y rápidas. Se gira mucho por afuera, o sea que son condiciones que seguramente no me cuesten a la hora de adaptarme”, argumentó.

Solo tres pilotos conseguirán los tan presiados boletos al certamen mundial de 2024.

¿Qué tan descabellado sería verlo a Nico siendo uno de esos galardonados?

“Hay que ver cómo se presenta todo. Obviamente es difícil, ya que apenas pasan tres, pero no es alocado, porque a todos los conforman la grilla de pilotos les he ganado en alguna oportunidad. Es decir que ninguno es invensible, y menos en este tipo de carreras, donde siempre se da alguna sorpresa. Si tengo todo en condiciones, me tengo fe para poder lograrlo”, se ilusionó Nico.

—Eso lo cambiaría todo.

—Sí, al menos por un año. Sería un broche de oro para poder darle un cierre a esto. Lo busqué tantos años y estuve tan cerca en más de una oportunidad. Mirá si se da ahora.