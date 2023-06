Mala noticia para un padre y su hijo por intento de homicidio

La medianoche del 4 de febrero pasado, Axel Damián González había terminado de jugar al fútbol con amigos y compartía un "tercer tiempo", cuando recibió un mensaje de WhatsApp que le advertía que a un compañero suyo del trabajo, Alan Bustos, lo estaban golpeando unos vecinos.

Axel fue hasta el lugar, cercano, en Posta Rolando al 3500. Conocía de vista a los agresores, Rodolfo Medina y su hijo Matías Exequiel, porque vivían en el mismo complejo de departamentos que su amigo.

Casi no emitió palabra cuando llegó que lo recibieron a los golpes, con un palo y una botella. Lo dejaron tendido en el suelo, con graves lesiones y muy ensangrentado.

Tiempo después, internado, se enteró de que los Medina aparentemente estaban alcoholizados y de esa manera también habían enfrentado a Bustos.

González zafó de milagro, porque sufrió fracturas en el cráneo, en el hueso temporal y en el frontal izquierdo, entre otras lesiones de consideración que demandaron su asistencia en el hospital Municipal.

Padre e hijo quedaron detenidos, el juez de Garantías Guillermo Mércuri convirtió esa medida en prisión preventiva y los acusó de homicidio en grado de tentativa.

Determinar el dolo

Las defensas de ambos presentaron apelaciones (el defensor oficial Eduardo Zalba, en el caso del hijo, y Pablo Jesús Larrañaga, como asesor particular del padre) aunque la Cámara Penal ratificó que tendrán que seguir presos y por el mismo delito.

Los abogados consideraron que jamás pudieron tener la intención de matar a "alguien que no conocían", que en todo caso fue un hecho de lesiones en riña o lesiones graves, porque reconocieron que sí hubo un enfrentamiento previo con Bustos.

También dijeron que los testimonios ponderados por el juez no son objetivos y que hubo una "estricta selección de pruebas", con omisión de los elementos a favor del padre y su hijo.

Sin embargo, los camaristas Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri rechazaron cada uno de esos argumentos, sin dejar de desconocer que en el proceso penal resulta dificultoso determinar el dolo en este tipo de delitos, entre lesiones (sin un fin distinto) y tratar de quitar la vida.

"Los indicios (como indicadores de un camino que nace del elemento conocido y probado para llegar a la conclusión desconocida, sin violar obviamente las reglas de la lógica de la experiencia y de la psicología común) adquieren particular relevancia", explicaron.

"El propósito homicida se extraerá ya sea de la actividad del agente –anterior, contemporánea o posterior- o de sus palabras", agregaron.

"Fue más allá"

Y en este caso "existen elementos de juicio que, objetivamente y en forma verosímil, permiten probar (...) además del dolo de lesión, la intención de causar la muerte de la víctima", dijeron.

"La agresión fue más allá de querer lesionar", sostuvo el camarista Soumolou, con la adhesión de su colega Barbieri.

Explicaron que se trató de un ataque sorpresivo y por la espalda (según testimonios), con golpes a la cabeza con un palo de madera (padre) y una botella (hijo).

"El medio utilizado (palo y botella) y el lugar del cuerpo hacia el que se dirigió la agresión (cabeza) -con el informe médico complementario- permiten tener ello por acreditado, con el grado de conocimiento requerido en esta etapa del proceso", sentenció la Cámara.

El aporte de los testigos de la defensa (parejas de ambos acusados) "no resultan suficientes" para torcer la postura, ya que la pareja de Rodolfo Medina, si bien dijo que se estaban golpeando "a cascotazos", después hubo una segunda pelea que no presenció, mientras que la novia de Matías aseguró que llegó más tarde.

Por otro lado, los camaristas destacaron que la escala penal del delito es de 4 años a 16 años y 8 meses de prisión. En caso de ser condenados recibirán una sentencia de cumplimiento efectivo, por lo cual no es parámetro razonable la excarcelación.

A su vez, señalaron que en el caso de Medina hijo existen antecedentes condenatorios por robo y daño, con una pena única a 3 años de prisión.

"Pensamos que lo había matado"

Versión. Una testigo que declaró en la causa dijo que estaba en la puerta de un negocio cuando vio el ataque y graficó: "Pensamos que lo había matado", cuando lo golpearon con el palo en la cabeza. Otros dos testigos ajenos a las víctimas coincidieron en señalar a los autores.

Víctima. "Me acerco para hablarle al más joven y no me dejaron ni hablar, me pegó el hombre mayor con un palo y el otro más joven me pega con una botella. En ningún momento pude reaccionar, no pude ni hablar", dijo Axel González.

Amigo. Alan Bustos, amigo de la víctima, dijo que todo se originó cuando llegó a su casa y los Medina, borrachos, lo invitaron a tomar algo, pero como se negó directamente "buscaron pelea".