Las pérdidas de ABSA y una consecuencia de riesgo

Mientras el Ministerio de Infraestructura provincial lleva adelante obras trascendentales en nuestra ciudad para mejorar la calidad del servicio de agua potable --entre ellas un importantísimo recambio de cañerías—el mal estado de la instalación tiene consecuencias inesperadas.

No es novedad la importante cantidad de pérdidas que sufre el servicio. Por cientos aparecen en todos los barrios, algunas importantes, otras menores, pero todas permiten que el líquido fluya de manera permanente y corra por las calles o se estanque.

La situación se complica porque la prestataria no dispone de la cantidad de cuadrillas suficientes para atender con celeridad las pérdidas ni de los accesorios necesarios para las reparaciones, los cuales en muchos casos se consiguen luego de un prolongado tiempo burocrático.

Una consecuencia de este líquido que fluye en las calles es que el invierno actúa sobre el mismo con sus bajas temperaturas y lo congela, convirtiendo las calles en verdaderas pistas de patinaje, una trampa mortal para las miles de motos y ciclistas que cada día las transitan.

Las caídas y golpes se repiten a diario y si bien los motociclistas van detectando donde están esos lugares de riesgo, no siempre logran evitarlos o se encuentran con otros nuevos. Porque además en los casos que se acumula, los propios autos se encargan de extender el agua sobre el asfalto.

No es un tema simple de solucionar. No se puede pensar en cortar el tránsito en todas las calles que tienen esta situación, no alcanza colocar cartelería de precaución. La solución concreta es que con la mayor rapidez posible se reparen las pérdidas, que se ponga en marcha un plan especial para esta contingencia que no es menor y de esta manera evitar lamentar accidentes que pueden ser de graves consecuencias