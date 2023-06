Gómez Peña: “La gente de Huracán se identifica con lo que muestra el equipo”

Sufrió, pero festejó. Huracán de Ingeniero White fue el mejor de la fase regular del certamen Apertura de la Liga del Sur y se quedó con el 1.

Su DT Federico Gómez Peña destacó las virtudes del Globo, que cruzará con Liniers en los playoffs.

--¿Por qué se quedaron con el 1?

--Creo que porque fuimos el equipo que mejor fútbol desarrolló en estas 14 fechas. Los números están a la vista, fuimos el equipo que más goles convirtió y al que menos le marcaron. Y más allá de los números, en casi todos los partidos que jugamos –a excepción del último ante Bella Vista— generamos el doble de situaciones que el rival de turno. Fue justo nos que hayamos quedado con la ventaja.

--¿Qué te gustó del equipo y qué tienen que corregir de cara a los playoffs?

--Que siempre tenga la idea de atacar, de mirar el arco de siempre y de ser protagonista. Tuvimos mucho juego y en varios partidos supimos como cerrarlos. Claro que siempre hay cosas por corregir. A veces, queremos seguir jugando al mismo ritmo y ser verticales, cuando a lo mejor el partido requiere otra dinámica.

--¿Qué genera tener toda la ventaja?

--La ventaja es importante. Pero ya les dije a los jugadores que nunca vamos a especular. Tenemos la idea clara, pero hay que ser inteligentes en cuanto al partido que nos conviene desarrollar. Ojalá que no tengamos que utilizar esa ventaja que conseguimos en un partido extra.

--Están a dos triunfos de ganar el primer tramo del año, ¿eso qué genera?

--Tenemos tranquilidad, pero somos conscientes de que estamos a 180 minutos de conseguir el objetivo. Pero primero nos tenemos que preparar para el partido ante Liniers; trabajar y seguir corrigiendo errores. No podemos regalar nada y nos vamos a preparar para ganar el primer tramo, que te da el 60 por ciento de la temporada. Y lo digo desde la humildad de este grupo, que nunca se creyó más que nadie, nunca subestimó a nadie y eso es una marca registrada. Hicimos nuestro trabajo y, si bien se nos dio otro resultado ajeno, la autocrítica fue instantánea tras el partido ante Bella Vista.

--Hay mucha ilusión en la gente del Bule, ¿te lo hacen sentir?

--Si bien en el último partido no le pudimos regalar una alegría, creo que reconoció el esfuerzo del equipo. Nos brindamos en todo momento y creo que la gente de Huracán se identifica con lo que muestra el equipo. Sentimos el apoyo y notamos que están siempre, en la semana y en los días del partido. Para nosotros es importante, vamos a hacer lo imposible para terminar de la mejor manera este semestre y retribuirles esa ilusión que tienen.

--¿Cómo se juegan los cruces de playoffs?

--Se juegan como finales. Son dos pasos más para nosotros, pero sabemos que nadie va a regalar nada. Son partidos difíciles, en los que hay que estar muy concentrado, enchufados, muy competitivos y sin detalles librados al azar porque un detalle te deja afuera.

--¿Puede influir la localía en esta clase de partidos?

--Seguro. Nosotros somos un equipo en el Bule y otro afuera. Si bien levantamos muchos puntos de visitante, jugar en nuestra cancha y con nuestra gente es muy importante. Vamos a tratar de hacer prevalecer nuestra localía.

--Nunca viene bien perder antes de un cotejo definitorio, ¿pero el traspié ante Bella Vista puede significar un cachetazo a tiempo?

--Nos abre los ojos. En el primer tiempo jugamos muy mal. Más allá de los méritos de Bella Vista, regalamos los primeros 45 minutos, cuestión que no nos había pasado en todo el torneo. No encontramos la pelota, quedamos mal parados y eso no nos había pasado. Sabemos que dependemos de nosotros; si estamos concentrados y hacemos las cosas bien, somos un equipo muy fuerte. De lo contrario, el rival también nos puede lastimar.

--¿Qué análisis hacés del rival: Liniers?

--Es un rival difícil, como casi todos. Tiene chicos que juegan bien al fútbol y noto que “Coco” (por Pablo Landeiro) los ensambló muy bien. Tienen jugadores importantes en cada línea, es un equipo joven, que corre y lucha. Creo que en los dos partidos contra ellos merecimos ganar. En la Avenida Alem el arquero fue figura, pero ahora es otra historia y será un lindo partido para jugar.

--¿Qué trámite esperás?

--Luchado, trabado, donde seguramente nos vamos a estudiar de entrada para ver qué propone uno y otro. Nosotros no vamos a cambiar la idea que nos trajo hasta acá. No vamos a especular, buscaremos ser agresivos a la hora de no tener la pelota y, cuando la recuperemos, jugar con los jugadores que tenemos de mitad de cancha hacia adelante. Y hay que tener más movilidad en la zona ofensiva, algo que últimamente nos está costando un poco más.

--¿Te sorprendió que los cuatro equipos se cortaran en la tabla?

--No. Los cuatro fuimos muy parejos en el transcurso del torneo, en cuantos a resultados y puntos. Pero en el desarrollo de los partidos, no queda reflejada la diferencia que hay en la tabla de posiciones. Los partidos son durísimos y ninguno se guarda nada. Y los que terminamos arriba fue porque pudimos mantener una racha positiva y desprendernos de los de abajo.

--¿Qué nivel de torneo viste?

--Muy competitivo y muy duro. Olimpo, Liniers y Villa Mitre bajan jugadores del Federal A y los partidos son muy parejos. Todos los técnicos trabajan mucho y tratamos de contrarrestar al rival, sin dejar de priorizar las virtudes propias. Hubo muy buenos partidos, muchos goles y el nivel está en franco crecimiento. Incluso, hasta la última fecha no se sabía el orden de los primeros cuatro.

La frase

“Sinceramente, todo esto es mérito de los jugadores. Nosotros tiramos la idea y ellos la ejecutan lo mejor posible. Este logro es gracias al excelente grupo humano que hay en el plantel”.

53

Son los partidos que lleva dirigidos Federico Gómez Peña como entrenador de Huracán. Ganó 23 partidos, empató 12 y perdió 18. (*) Datos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.