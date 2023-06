Larreta habló de Macri: "Impulsó un cambio que no se sostuvo, yo no voy a repetir esa frustración"

En el epílogo del plazo para presentar las listas de cara a las PASO del 13 de agosto, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre su propuesta e hizo una crítica a la gestión de Mauricio Macri: "Impulsó un cambio que no se pudo sostener, yo no voy a repetir esa frustración".

Rodríguez Larreta lanzó el cuestionamiento a la gobernación del exmandatario mientras hablaba sobre las "visiones diferentes de cómo hacer las cosas" que mantiene con Patricia Bullrich, su principal rival en la interna opositora. En ese contexto, sostuvo: "Creo en la necesidad de construir una mayoría y en que los cambios que le cambian la vida a la gente son aquellos que se mantienen en el tiempo".

"El péndulo de la Argentina no va más. O sinceramente, ¿alguien cree que Mauricio Macri no tenía el coraje y la voluntad de llevar adelante los cambios? Impulsó cambios que después volvieron para atrás. No sirve eso: el cambio le cambia la vida a la gente si se mantiene en el tiempo. Y eso es lo que propongo", continuó en una entrevista con LN+.

El alcalde porteño prosiguió en el mismo sentido, señalando a la evolución de Macri en su etapa como jefe de Estado: "Mauricio también impulsó un cambio en el principio de su gobierno, que no se pudo sostener. Yo no voy a repetir esa frustración".

"El cambio vale si se mantiene en el tiempo. Si no vamos a ser una ida y vuelta más del péndulo infernal en el cual cada vez estamos más abajo", amplió e insistió: "No voy a ser cómplice de una frustración más". Para concluir la idea, dijo que "el verdadero cambio se logra con un apoyo amplio y firme".

Este sábado, Rodríguez Larreta presentó su lista de diputados nacionales que lo acompañarán en los comicios. Esa nómina la encabezará el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien estará acompañado de Mariela Coletta, presidente de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que la tercera precandidatura a diputados nacionales será para el diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Álvaro González.

En tanto, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña –que sonó en los últimos meses para precandidata a jefa de Gobierno– irá al frente de la boleta de legisladores del Parlasur.

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio ya había anunciado junto a su postulante para la vicepresidencia Gerardo Morales y a su precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli, a Miguel Pichetto, dirigente del Peronismo Republicano, como primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, quien estará acompañado por Silvia Lospennato, del PRO; y Mónica Frade y Mariana Stilman, de la Coalición Cívica.

Esta mañana en Acassuso, Rodríguez Larreta también confirmó la nómina de senadores con José Luis Espert, de Avanza Libertad; y Cynthia Hotton, de Más Valores. Y la de senadores por la provincia de Buenos Aires, con Florencia Arietto en la tercera sección, y Claudia Rucci, en tercer lugar.

Durante ese anuncio, consultado por la prensa, el dirigente se refirió a la postulación del actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, como precandidato presidencial de Unión por la Patria: "A nosotros no nos cambia que vaya Massa como presidente, es el kirchnerismo con la careta que se pongan. No cambia nuestra convicción".

"Massa es el candidato del kirchnerismo, es el candidato de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Todos ellos representan a un gobierno que fracasó. Son todos lo mismo. Un gobierno con más de 100 por ciento de inflación que sufrimos todos los argentinos", concluyó. (Infobae)