"Hubo un quiebre con la afición del PSG", admitió Lionel Messi

“Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido... Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucha sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido, por lo que fue un poco por eso por lo que decidí ir al club”.

Lionel Messi dio una entrevista a BeIN Sport, de la cual solo hay un anticipo, y donde se refirió a sus dos años en el PSG.

El rosarino, flamante jugador de Inter de Miami, admitió que fue complicada su adaptación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“La verdad que sí fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos, fue complicada la adaptación a un nuevo cambio. Llegué tarde, no tuve pretemporada. Tuve que adaptarme a una nueva ciudad difícil para mi familia y para mí... Fue complicado”, admitió.

También habló de su llegada y lo que fue sucediendo con el tiempo.

“Creo que el recibimiento fue muy bonito al comienzo. Lo dije. Después, la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio. Hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota”, señaló.