Renunció el piloto del avión presidencial que realizó una peligrosa maniobra de aterrizaje

Tras la polémica generada por el aterrizaje del nuevo avión presidencial en su llegada a Buenos Aires, este miércoles se confirmó la renuncia de uno de los comandantes que se encontraba a bordo aquel día. Se trata de Leonardo Luis Barone.

La aeronave oficial, un Boeing 757-200 que reemplazará al Tango 01, llegó a finales del mes pasado al país y causó un enorme revuelo por un movimiento arriesgado que realizó Barone para aterrizar. En las comunicaciones del vuelo se puede escuchar cómo el comandante interpreta mal las indicaciones de los controladores aéreos y luego corrige el curso. La maniobra puso en peligro al resto de los aviones comerciales que se encontraban en la zona a punto de descender en el Aeroparque Jorge Newbery. El otro comandante a bordo aquel día era Juan Pablo Pinto.

En el diálogo que mantuvo el piloto del avión con las torres de control de Ezeiza y de Aeroparque se puede escuchar cómo Barone hace caso omiso a las indicaciones de los controladores aéreos. El piloto insistió en pedir autorización a los controladores para realizar la maniobra, lo que le valió la advertencia de los controladores al menos en tres oportunidades.

En el comienzo del audio, Barone avisa que tenía autorización previa para descender en un sector al que denomina 13. Pero un controlador le indica que no lo haga porque había otros vuelos con prioridad: "No, usted está ahora en Baires (Torre de control de Ezeiza) y tiene cuatro tránsitos que lo preceden y (fueron) desviados por meteorología. Mantenga nivel de vuelo 100".

En otro momento, el controlador le solicita al piloto del avión presidencial que se mantenga a 3.000 pies y que aguarde unos minutos para que se libere el espacio aéreo sobre el Aeropuerto de San Fernando para autorizar el pedido. El diálogo se volvió confuso:

Controlador: "Mantenga a 3.000. Deme dos minutos que liberemos el ATZ de SANFER y le doy el libre descenso".

Barone: "Ah, entendí que era libre descenso. Lo vamos manteniendo… 2.300 pies".

Controlador: "Yo nunca le di libre descenso".

Barone: "Perdón. Estamos a 3.000 pies. Liberado 3.000 pies".

Como se puede advertir en la comunicación, la maniobra interfirió con la normal operatoria de los aviones comerciales que tiene que aterrizar y despegar, sumado a un clima riguroso y tormentoso.

La maniobra ocurrió a finales del mes pasado.

En las imágenes que rápidamente se viralizaron, se observa al avión presidencial, ploteado de celeste y blanco, inclinarse pronunciadamente sobre su lado izquierdo. Algunos estimaron que la puntera del ala estuvo a 10 o 15 metros del suelo. A esta imprudencia se le sumó que, aquel día, por las condiciones del viento, los aterrizajes se realizaban por la cabecera "sur-norte", y la maniobra que realizó el avión presidencial fue en sentido "norte-sur".

Después del revuelo que causó el hecho, Barone y Pinto se expresaron a través de un comunicado: "En vuelo de Traslado de la Aeronave Matrícula ARG-01 desde EEUU a la República Argentina, previo al aterrizaje se solicita Permiso al Control de Aeroparque Torre, el sobrevuelo por el Eje de Pista como recepción de la Aeronave Incorporada a la Flota Aérea. Tal pasaje fue autorizado por el control siendo esto uso y costumbre toda vez que se incorpora una Aeronave o cuando se Retira un Comandante. Estos pasajes son autorizados realizándose por el eje de pista, sin sobrevolar obstáculos".

El Boeing 757-200 demandó una inversión cercana a los USD 25 millones y tiene capacidad para transportar 39 pasajeros. Cuenta con una suite principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones. Pasó oficialmente a ser propiedad del gobierno argentino el 13 de abril.

De acuerdo a los datos técnicos, es impulsado con motores Rolls-Royce RB211 y sus características le permiten aterrizar en los principales aeropuertos del país, a diferencia de otros modelos como el B737, que enfrentaría limitaciones en San Juan, San Rafael, Bahía Blanca y Santa Rosa. (Infobae)

La carta de renuncia de Leonardo Luis Barone

Sr. Secretario General de la Presidencia

Dr. Julio Fernando VITOBELLO

Me dirijo a usted con el propósito de poner a su disposición formalmente mi renuncia al cargo de Director General de Logística de la Secretaria General de la Presidencia que actualmente desempeño. Ha sido una decisión cuidadosamente considerada, y me gustaría expresar mi profunda gratitud por la oportunidad que se me ha brindado de servir al Estado Nacional en dicha posición.

Durante mi gestión he tenido el honor y el privilegio de colaborar con Usted y el Subsecretario de Planificación General y me he comprometido y dedicado incansablemente a la labor asignada. Me siento verdaderamente agradecido por la confianza depositada en mí y por el apoyo que he recibido a lo largo de toda mi gestión.

Es importante destacar, que me he esforzado permanentemente por alcanzar los objetivos establecidos por la institución promoviendo de manera significativa un cambio positivo y singular en la Dirección General de Logística. A través de la implementación de políticas claras, se ha logrado:

• Puesta en valor de los 3 Helicópteros que componen la Flota Aérea Presidencial, realizando un trabajo de mantenimiento integral en todos sus componentes, reacondicionamiento de los interiores y pintura con el nuevo esquema que identifica a dicha flota.

• Reemplazo del antiguo Learjet 60 - T10, que se encontraba fuera de servicio, por un nuevo Learjet 60 -T11. También implementando todos los mantenimientos que le correspondieron, dotándolo de nuevo interior y pintura con el nuevo esquema de la flota.

• El Boeing 737-500 que se encontraba vencido, realizándose las inspecciones mayores que le correspondían según programa de mantenimiento y actualización de su interior.

• Incorporación de un nuevo Boeing 757, mediante el cual se recupera la capacidad de realizar vuelos internacionales, dotándolo del confort necesario para atender las necesidades del Primer Mandatario. Cabe destacar que la incorporación del Boeing 757 nos brinda una versatilidad y capacidad logística que la Presidencia no tenía desde el año 2016.

• Actualización bajo normativa de los Helipuertos de la Quinta Presidencial de Olivos, Chapadmalal y actualmente en ejecución en la Casa Rosada.

• Creación del primer Centro de Instrucción de Vuelo de Presidencia de La Nación.

• Creación de las nuevas Matrículas ARG pertenecientes a la Secretaria General de la Presidencia.

• Desarrollo de Proyectos de Cooperación junto a la Organización Nacional de Aviación Civil.

Dichos resultados han sido posibles gracias al trabajo en equipo y al compromiso de todo el personal involucrado, y me enorgullece enormemente haber sido parte de ello.

Me siento muy agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar en un entorno donde se valora la excelencia y se fomenta el desarrollo profesional. He adquirido conocimientos y habilidades valiosas que sin duda me acompañarán en mi trayectoria a futuro.

Deseo asegurarle que, de requerir un período de transición, estaré absolutamente disponible para facilitar la transferencia de responsabilidades y asegurar una continuidad adecuada en las labores asignadas.

Quisiera resaltar que las noticias difundidas de público conocimiento que motivaron ofrecer mi renuncia, no reflejan un incumplimiento de mi parte al Estado Nacional. Nuevamente, he cumplido con todas mis obligaciones lo que será demostrado en las instancias que correspondan.

Agradezco sinceramente a Usted, y a todas las autoridades por la oportunidad que se me ha brindado. Ha sido un honor y un privilegio haber servido al Presidente de la Nación Argentina.

Atentamente

Leonardo Luis Barone

Director General de Logística