Bullrich: "El objetivo de las protestas es lograr una amnistía para Milagro Sala y CFK"

Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, aseguró que las protestas como las de esta semana en Jujuy tienen como objetivo final conseguir una amnistía o un indulto para Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner, ambas con condenas en la Justicia.

"Les digo que empiecen a guardar a sus 500 militantes porque los conocemos a todos y no vamos a dejar que tomen el país", introdujo. Y puntualizó: "Acá lo que hay es una búsqueda de amnistía para Milagro Sala y para Cristina Kirchner, el objetivo real es terminar el gobierno con esas causas que no han podido resolver por la vía que la deben resolver que es la justicia".

La exministra dijo además que las imágenes de esta semana le dan tranquilidad porque se siente con la autoridad y la capacidad para "manejar esa lógica violenta que algunos quieren plantear".

"El kirchnerismo está queriendo generar la idea de que gobiernan ellos o el país es un caos, no vamos a entrar en ese debate. Vamos a decirle al pueblo argentino que Argentina va a entrar en una etapa de convivencia y de paz, de fin de los piquetes", dijo la ex ministra de Seguridad.

"Los candidatos a gobernador que van con nosotros, que tiene la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en las provincias, tienen claro que no se puede no seguir haciendo nada. La Ciudad no puede estar tomada, lo he hablado con Jorge Macri, desde el primer día va a contar con apoyo nacional. Esto se termina", agregó.

Además, advirtió que en caso de que gane las elecciones, los sindicatos docentes recibirán "sanciones muy fuertes" cuando haya huelgas generales como las de esta semana en solidaridad con la provincia de Jujuy.

"Ningún gremio puede parar la escuela de los chicos por lo que pasa en Jujuy. ¡Basta! Ese gremio va a recibir sanciones muy fuertes y no va a poder seguir actuando si sigue tomando a los chicos de rehén en Argentina. ¿Quieren hacer política? Que se metan de piqueteros. No pueden decidir un paro por algo que no les gusto de la constitución de Jujuy", fustigó. "Orden es la palabra central de nuestra campaña", remarcó.

En una entrevista en radio Mitre, Bullrich confirmó además que Luis Petri será su compañero de fórmula y anticipó que en sus listas habrá muchos apellidos que no están relacionados con la política. También tendrán lugar aquellos nombres que sonaron como compañeros de fórmula y que quedaron en el camino.

"Petri es el mejor especialista en derecho penal que tenemos, vamos a votar la imputabilidad de los menores, el nuevo código penal, una policía mejor paga en todo el país con un acuerdo para bajar los delitos en todo el país; por otro lado el narcotráfico es un capítulo especial y vamos a entrar a Rosario", agregó.

La precandidata presidencial del Pro recordó que Luis Petri integró su equipo de trabajo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante la gestión de Mauricio Macri, y que su perfil es de una "profundidad, austeridad y transparencia total". "Tiene sus ideas totalmente alineadas. Es el autor de la ley de ADN para los presos, la ley que impide que haya teléfonos celulares en las cárceles o leyes de la envergadura como la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad", indicó.

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Acerca del esquema de poder interno del Pro, Bullrich indicó que mantiene una "muy buena relación con Macri" y que el expresidente "está contento" porque el partido amarillo "tiene un protagonismo fuerte en la elección, y eso tiene que ver con que un partido sobreviva en el tiempo y sea nacional". Además, aclaró que el exmandatario será "uno de los tantos consultores" que tendría en caso de que gane las elecciones presidencial.

"No va a tener un rol especial o estar atrás del gobierno. Si alguien cree que soy Alberto Fernández, no me conoce", aclaró, tras remarcar que la Presidencia en Argentina "es unipersonal".

Consultada sobre qué ocurrirá después de las PASO con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su principal adversario, Patricia Bullrich sostuvo que primero "hay que respetar las reglas de antemano" y la lógica de las primarias, y que terminado ese proceso, "si me toca ganar voy a llamar y convocar a Larreta y todos los que han participado en otras listas a nivel nacional y provincial".

"Hay que debatir cómo es la integración general de los equipos que han trabajado con él y la forma que ha planteado. Conduce el que ganó, esa política se impone. Lo invitaría a desayunar el día siguiente para poner un equipo de transición y armar un comité de campaña juntos", ilustró Bullrich.