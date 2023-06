Cómo se jugará el Torneo Clausura, con las Copas de Oro, Plata y Bronce

El próximo fin de semana se pondrá en marcha el Torneo Clausura de la Asociación Bahiense de Hockey, en la rama femenina y masculina.

Entre las mujeres, este nuevo certamen se dividirá en Copa de Oro, Plata y Bronce, teniendo en cuenta las posiciones del Torneo Apertura.

En la de Oro estarán los primeros siete equipos del primer certamen del año: Atlético Monte Hermoso (campeón), Sportiva "A", Universitario "A", Pacífico "A", El Nacional "A", Independiente de Coronel Dorrego y Villa Mitre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se enfrentarán a dos ruedas todos contra todos, se jugarán semifinales, final (ida y vuelta) y final extra en caso de ser necesario. El 7° de Primera descenderá a la Copa de Plata.

La de Plata la jugarán 6 equipos, los últimos 3 de la Zona Campeonato más los primeros 3 de la Zona Ascenso: Argentino, Puerto Belgrano "A", Tiro, Sportiva "B" (campeón de la Zona Ascenso), Universitario "B" y El Nacional "B".

Jugarán a tres ruedas, con semifinales, final y final extra en caso de ser necesario. El campeón de Primera ascenderá a la Copa de Oro y el sexto descenderá a la Copa de Bronce.

La de Bronce estará compuesta por el 4° al 9° de la Zona Ascenso: Universitario "C", Pacífico "B", Palihue, Sporting, Unión de Tornquist y Puerto Belgrano "B".

Los 6 elencos también se enfrentarán a tres ruedas, con semifinales, final y final extra en caso de ser necesario. El ganador de Primera ascenderá a la Copa de Plata.

En Caballeros

En la rama masculina, el Torneo Clausura se jugará igual que el Apertura, ganado de manera invicta por El Nacional.

Los siete equipos participantes se medirán a dos ruedas todos contra todos, con semifinales, finales y, en caso de necesitarse, final extra.

Los puestos 5°, 6° y 7° se definirán en un triangular final.

Primera fecha

La jornada del debut, que se jugará el próximo fin de semana, tendrá los siguientes enfrentamientos:

*Copa de Oro



- Villa Mitre vs Sportiva "A".

- Independiente vs Universitario "A".

- El Nacional "A" vs Pacífico "A".

- Libre: Atlético Monte Hermoso.



*Copa de Plata



- Tiro vs Puerto Belgrano.

- Argentino vs Sportiva "B".

- El Nacional "B" vs Universitario "B".



*Copa de Bronce



- Universitario "C" vs Palihue.

- Pacífico "B" vs Unión.

- Puerto Belgrano "B" vs Sporting.



*Caballeros



- El Nacional vs Pacífico.

- Puerto vs Villa Mitre.

- Universitario vs Monte.

- Libre: Palihue.