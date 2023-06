Talento de acá: bandoneonista fue seleccionado en concurso de EE.UU.

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Alejandro Pereyra empezó tocando piano y guitarra con los amigos del barrio, haciendo algunas cumbias y más tarde algo de rock y se enamoró de la música.

Eso lo llevó a seguir explorando y a "querer tocar todo lo que emitiera sonidos".

Pasó por el violín, la flauta y el saxo hasta que, a los 18 años, en un taller que daba Julián Mansilla en el Teatro Municipal descubrió al instrumento-amor de su vida: el bandoneón.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

No tenía abuelos bandoneonistas ni otro músico en la familia pero sí una abuela que era "una máquina de cantar tangos".

Por eso, en la escuela primaria Alejandro ya conocía un amplio repertorio de tangos y quizás también por eso el encuentro con este instrumento no le resultó ajeno sino fascinante.

"El día que agarré un bandoneón no lo solté más", contó.

Hoy, con 26 años, se le acaba de dar una oportunidad única.

Además de destacarse en varias formaciones de nuestra ciudad (como los Serenateros de la Muni y la Orquesta Típica del Conserva con quien grabó un disco) acaba de ser seleccionado para participar del Stowe Tango Music Festival (www.stowetangomusicfestival.com ), que se realizará en EE.UU. en agosto.

"A mitad de mayo recibí un mail en el que me invitaban a participar de esta competencia exclusiva para bandoneonistas todo el mundo que se realiza en el marco del festival. Es una final porque la ronda preliminar ya la pasé de forma online", comentó.

En ese paso previo debió enviar videos para que pudieran evaluarlo como intérprete y como intérprete y organizador.Y lo eligieron.

La competencia se realizará solo entre bandoneonistas en el marco de un Festival más amplio en el que sí habrá músicos de otros instrumentos como piano, violín y contrabajo, que se encontrarán allí para compartir música y formarse en distintas clases, talleres y workshops.

Alejandro se encuentra tocando en distintos lugares de la ciudad y participando de eventos como milongas para reunir los medios necesarios para llegar al festival que se realizará a unos 500 km al norte de Nueva York.

Alejandro Pereyra y Fiorella Guidi, en el dúo White Bay.

En muchos de estos eventos se presenta con su pareja, la cantante Fiorella Guidi, con quien tienen el dúo White Bay (Como Bahía Blanca, en inglés)

"Estoy cerca de conseguir los pasajes. Me falta reunir fondos para el seguro de viaje, para poner a tono al bandoneón con el luthier y para los transportes internos, entre otros viáticos ya que el festival cubre los gastos de alojamiento y comida", comentó

"Colegas de la comunidad artística y gente de los medios me están dando una mano enorme al igual que mi familia que es fundamental y siempre está ahí empujando", dijo.

El link de mercado pago para quien desee hacer su aporte, como una gorra virtual para quienes quieran dar una mano

La historia de cómo consiguió el bandoneón que lo acompañará al viaje

A la par que iba a sus clases de bandoneón en la sala Payró del Municipal, Alejandro estaba haciendo un taller de literatura.

En este taller empezó a preguntar si alguien tenía un bandoneón, sin saber que era un instrumento tan difícil de conseguir ya que actualmente no se fabrica en serie.

Entonces Nora, una de las integrantes del taller, le dijo: "Tengo el de mi papá en el ropero desde hace 20 años" y se lo llevó a la siguiente clase.

"Ella se emocionó mucho al escuchar de nuevo este instrumento. Y me dijo: 'Usalo hasta que te aburras'. Es el que tengo hasta hoy en día y con el que voy a viajar ahora. Es muy loco como este instrumento me cambió la vida", dijo.

"A partir de ese momento nunca solté el bandoneón y fue todo ganancia para mí. Tuve un montón de experiencias nuevas, viajes, cientos de personas que conocí a través de la música. Descubrí un oficio y las posibilidades que ofrece el arte para trabajar y los aportes que hace a la sociedad", expresó.

El bandoneón y la música argentina tienen una ventaja para Alejandro: su nacionalidad.

"Ya tenía toda la data incorporada. La forma de tocar el tango está implícita hasta en el habla. Como argentinos o como bonaerenses, estamos mas cerca del tango de lo que imaginamos y se me hizo más fácil adentrarme en esta música. Todo lo que había cantado mi abuela alguna vez ya lo conocía", comentó.

"Me encanta escuchar Jazz pero no me resultó tan natural insertarme en una música así. El territorio condiciona. Cuando escuchas a un santiagueño tocando una chacarera tiene otro sabor. Lo mismo ocurre con nuestro territorio", subrayó.

Su mamá es costurera y su papá es camionero.

"Ellos me dieron libertad de elección y apoyo en hacer lo que desee. Son sin dudas una influencia para mi en cuestiones laborales, valores personales y forma de ver la vida", remarcó.

Como solista, Alejandro está elaborando su primer proyecto instrumental (se llama 291) con bandoneón hecho a base de composiciones de autores y autoras bahienses. Estará como intérprete y arreglador de algunas composiciones. Se llamará 291.

Además trabaja como sesionista acompañando proyectos de otros músicos.

Está terminando su carrera de Profesorado de Música con orientación en bandoneón en el Conservatorio y preparándose para la competencia de EE.UU.