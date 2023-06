Semanas atrás, Kim Cattrall anunció que se vuelve a poner en la piel de Samantha Jones para aparecer en un cameo en la segunda temporada de And Just Like That que se estrena hoy 22 de junio por HBO Max. Luego de revelarse esto, Sarah Jessica Parker habló sobre la aparición de su ex coprotagonista y señaló que será tan nostálgico como los fanáticos pueden esperar.

“La idea surgió por los 25 años y querer celebrar eso, pero también reconocer el afecto que teníamos por Samantha, que seguimos teniendo”, declaró a E! News. “Ella ha estado presente en el programa en forma de texto, por lo que parecía una buena manera de ponerle cara al texto y tener un momento”, agregó la popular Carrie Bradshaw.

Antes de regresar como Samantha, Cattrall compartió previamente que dejaría atrás el universo de "Sex and the City" para siempre, lo que se produjo en medio de años de rumores de enemistad entre ella y Parker.

Sin embargo, cuando se estrenó la primera temporada de AJLT en diciembre de 2021, los fanáticos vieron a Samantha a través de mensajes en el teléfono de Carrie, razón por la cual la comunicación siguió desempeñando un papel tan importante en la próxima temporada.

“Es una llamada telefónica muy dulce y sentimental que ocurre en un momento particular de la vida de Carrie”, señaló Parker sobre el cameo de Cattrall. “Y solo está puntuado por esta llamada telefónica. Espero que la gente lo disfrute”.

“También hay mucho humor, diversión y fantasía”, compartió Parker sobre la próxima temporada. “Creo que es una temporada muy optimista. Es un tono que tal vez le resulte más familiar a 'Sex and the City' y fue muy divertido rodar”.

Por su parte, Kristin Davis (Charlotte), que también es productora de la serie, aseguró que esto lo hicieron por los fans que tanto lo pidieron. “Hablamos sobre ello y decidimos que era lo correcto para los fans. Ellos echan de menos a Samantha. Los fans quieren a Samantha. Samantha es un personaje fantástico, lo entendemos”.

“Nos pareció que teníamos que honrar la historia. No puedo revelar más, pero diré que tendrá sentido dentro de las circunstancias en las que sucede”, comentó. (Infobae)