El palito de Maxi a Román: "Él asiste bien, pero esta vez lo asistí yo"

Infinidad de estrellas del fútbol mundial arribarán a Rosario el próximo sábado para homenajear al ex mediocampista argentino Maximiliano Rodríguez, en un partido homenaje que marcará formalmente el final de su exitosa carrera deportiva profesional.

La Fiera, retirado de la actividad en 2021 (su último club fue Newell's Old Boys de Rosario), desarrollará su despedida en el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 18, junto a sus familiares, amigos y varias leyendas que le rendirán tributo.

"Hay como 50 invitados. Ya tenemos varios confirmados, y otros empiezan a confirmar esta semana. Hablábamos con el cuerpo técnico de la Selección hasta hace dos días, que se iban de viaje para estos partidos, y van a estar", expresó días atrás.

Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Gerardo Martino, Mauricio Pochettino, José Pekerman, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco, Leonardo Ponzio, Marcelo Bielsa, Ezequiel Lavezzi, Kily González y nada menos que Lionel Messi, algunas de las presencias estelares para dicha ocasión.

A propósito de los invitados, y ante la consulta en las últimas horas sobre la posible presecia de Juan Román Riquelme, otro compañero de selección del pasado, Maxi bromeó, aunque sus declaraciones dieron mucho que pensar.

"Cómo no lo voy a invitar a Román. Él también me llamó para invitarme a su partido (NdR: un día después del suyo), así que vamos a ver cómo terminamos nosotros el 24, ya que va a ser un día largo. Veremos si podremos estar en su despedida", empezó diciendo Maxi en diálogo con TyC Sports.

"Tengo mucha gente invitada que viene de afuera, así que Román me podría ayudar a tratar de pagar los pasajes de todos, va a agarrar a varios de rebote. Aprovechó muy bien, me podría tirar un pase. Él asiste bien, pero esta vez lo asistí yo. No me molesta que haga la despedida al otro día, pero bueno, cada uno sabe lo hace", cerró, con un claro mensaje entre líneas.