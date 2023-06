A solo dos meses de la separación del cantante Rusherking y la China Suárez, cada uno disfruta de su soltería y se muestran libres de conocer a nuevas personas.

Él fue vinculado con Mar Lucas, una cantante española y la actriz estaría conociéndose con el también cantante Lauty Gram, joven que conoció en la fiesta Bresh y con quien fue vista en Uruguay.

A raíz de estos rumores que vinculan a la China con el cantante, Eugenia decidió interactuar con sus más de seis millones de seguidores a través de Instagram para despejar algunas dudas, principalmente sobre cómo es la relación o el vínculo que genera entre los hombres que conoce y sus tres hijos Rufina, Amancio y Magnolia fruto de sus relaciones pasadas con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“¿Le presentarías un nuevo novio a tus hijos?”, le consultó un seguidor, a lo que la actriz contestó: “No. No sé por qué tienen esa fantasía de que los hijos conocen a cada hombre de las mujeres. Si los presenté en algún momento fue porque así lo sentí, y porque creí que era un vínculo importante”, aclaró.

Aunque este no fue el único comentario al respecto: “Me hago cargo de tus hijos”, le escribió otro seguidor. Suárez respondió: “Mis hijos tienen padres que ocupan el rol de padres. No necesitan padrastro. Ese es otro prejuicio: ‘Ay no, salí de ahí, no te vas a hacer cargo de tres hijos’”, lanzó sobre la posibilidad de que una nueva pareja de ella no tenga intenciones de avanzar porque ya es madre.

Una vez finalizadas las preguntas sobre la maternidad y sus relaciones amorosas, los usuarios indagaron por otras temáticas como sus planes de casamiento, la opinión en general sobre ella y hasta le respondió a Martín Cirio quien salió a decir que la actriz “le soltó la mano”.

“Con tanto que te buscan quilombo los medios ¿Dónde encontrás paz”, le preguntó un seguidor a lo que ella respondió: “Yo vivo y duermo en paz”. Luego otra persona volvió al tema de sus vínculos amorosos: “¿Tenés novio?”, consultó, a lo que la actriz contestó en mayúscula: “No”.

Luego, otro fanático de Eugenia insistió: “¿Por qué será que los medios no pueden ver a una mujer sola y feliz disfrutando la vida y haciendo lo que quiere?”. En tanto, la China profundizó: “No son los medios en general, son las personas, lo que nos enseñaron. A un hombre siempre se lo aplaude, a la mujer, se la señala y castiga. Siempre”.

Cuando estuvo en pareja con Benjamín Vicuña e incluso con Rusherking, hubo varios rumores de compromiso. La actriz despejó dudas al respecto y afirmó que no cree casarse nunca porque ya no cree más en los finales felices. “Una parte pisciana murió”, sostuvo sobre ese tema.

Ante la posibilidad de abrir una pareja y tener una relación abierta, Eugenia enfatizó: “No podría. Respeto todo, pero creo que yo no podría. Cuando me enamoro, pierdo la cabeza por esa persona y no existe nadie más”. (Infobae)