Facu Cuello, desde Europa: "Increíble la cantidad de kilómetros que hicimos con Nico"

La aventura del casarense Facundo Cuello por Europa continúa sumando kilómetros, competencias y aventuras de todo tipo en torno al mundo del Speedway internacional.

Luego de su participación semanas atrás en Lonigo (Italia), nada menos que representando a Argentina en la competencia clasificatoria rumbo al Speedway GP, Facu ha podido instalarse en Italia y gozar de una muy enriquecedora estadía, humana y deportivamente.

En diálogo con Diario Deportivo, el joven piloto de Carlos Casares, uno de los cuatro nacionales que compitió en el Mundial U21 disputado en 2012 en Bahía Blanca, contó más detalles de esta travesía.

"Tuve la suerte de conseguir varias carreras después de la clasificación. Pude correr en Alemania, con pocos puntos pero en una carrera espectacular, con muy buen nivel; después competí en una carrera por equipos entre Italia y Eslovenia; y vengo de correr en el Casco de Oro en Eslovenia", contó.

"Cuando salió la oportunidad de correr ese test match por equipos me comentaron que por ahí podía estar en el Casco de Oro (NdR: ganó Nicolás Covatti). No había muchos cupos y terminé ingresando de reserva. Por suerte me pude organizar con Nico y estar en la carrera, corriendo en dos series", agregó.

Facu dialoga con Covatti en la previa a una de sus competencias.

Más allá de no sumar unidades, Cuello se dio el gusto de tutearse con varios pilotos de renombre y de seguir explotando este prestigioso mundo competitivo, con el plus de un interminable viaje junto a Covatti y su cuñado, Nico Percotti.

"Increíble la cantidad de kilómetros, aproximadamente más de 3,000. El viernes a la tarde fuimos a Alemania, porque Nico corría el sábado; después de la carrera, el sábado a la noche salimos para Eslovenia, donde corrimos los dos en el Casco de Oro, y después volvimos para Italia", detalló.

"Fue un fin de semana con muchos kilómetros pero hermoso, con mucho aprendizaje y vivencias muy valiosas. Estar ahí, con ese nivel, conociendo las pistas, la forma en que se trabaja y se corre, es realmente espectacular", valoró el casarense.

Dos meses más le restan a Cuello en Europa, de acuerdo a lo que permite el visado de turista. Afortunadamente, su agenda de competencias continúa con variados y muy interesantes compromisos por delante.

"Después de la qualy surgieron carreras de todo tipo. Ahora este fin de semana me invitaron a correr en Eslovenia y el otro iré a Bélgica. Por suerte todo esto suma mucho", cerró.

La nota de Cuello y el programa completo de hoy: