Desaparición de Cecilia: según Burlando, "el caso es salvaje"

El abogado Fernando Burlando, quien representará a la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven buscada desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, consideró que el posible femicidio de la joven es "salvaje y horrendo", aseguró que existió "una planificación emparentada con la impunidad" y que, de acuerdo a los datos aportados en el expediente, existió "una cuestión de odio" hacia la víctima.

"Es un tema tan salvaje y horrendo que merece que los fiscales estén mas cerca del oído de la familia", dijo.

Tras una reunión de más de una hora con los fiscales que tienen a su cargo el caso, el abogado explicó que la investigación por el presunto femicidio de Cecilia "es muy complicada, pero existe mucha voluntad por parte de los encargados en la investigación", y dijo que mañana presentará una "batería de medidas de pruebas" para "fijar la postura de la querella".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Hay gente detenida, hay una investigación que esta avanzando, en pleno proceso de crecimiento, pero no sabemos algunas circunstancias que son importantísimas, no tenemos ni más ni menos que el cuerpo, por lo que hay que buscar alternativas por si no aparece el cuerpo de Cecilia", agregó.

También consideró que el hecho "fue planeado para cometerlo en este lugar, hubo planificación emparentada con la impunidad y creo que lo que debemos resaltar es una cuestión de odio hacia Cecilia" y no descartó la posibilidad de que "haya mas responsables" en el hecho y que, a través de la tecnología se puedan encontrar a otros cómplices".

"Esto termina en un juicio por jurados que seguramente será dramático", sentenció el letrado.

Pedirán la prisión preventiva

En tanto, uno de los fiscales que investigan la desaparición de Cecilia, aseguró que prevé pedir "la prisión preventiva para todas las personas que están detenidas" por el caso y afirmó que los elementos secuestrados en las últimas horas en el marco de los rastrillajes, entre ellos un dije y un anillo, serán exhibidos a la madre de la víctima entre mañana y el viernes para que se pueda determinar si pertenecían a ella.

"Estimo que se va a pedir la prisión preventiva para todas las personas que están detenidas", dijo esta tarde el fiscal Jorge Cáceres Olivera, uno de los integrantes del Equipo Fiscal Especial (EFE) junto a Nelia Velázquez y Jorge Gómez, en referencia a Emerenciano Sena; su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, Gustavo Obregón y su mujer Fabiana González, y el casero Gustavo Melgarejo y su esposa Griselda Reynoso.

El fiscal señaló que ni Sena ni su esposa Acuña aceptaron responder preguntas en la indagatoria, pero que Obregón "manifestó interés en colaborar y fue al rastrillaje que se hizo ayer" en el que se encontraron restos óseos y el dije que, se presume, que puede pertenecer a la víctima. (con información de Télam)