"Challengers" (Rivales) es la nueva película de Luca Guadagnino, el director detrás de "Call me by your name" (Llámame por tu nombre)La dos veces ganadora del Emmy por “Euphoria” actúa junto a Josh O’Connor y Mike Faist en un film ambientado en el mundo del tenis. La historia ambientada en el mundo del tenis cuenta con las actuaciones de Zendaya (Euphoria), Mike Faist (West Side Story) y Josh O’Connor (The Crown).

La dos veces ganadora del Emmy encarna a Tashi, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora que da todo de sí dentro y fuera de la cancha, sin importar las consecuencias.

“Casada con un campeón en mala racha (Faist), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (O’Connor), su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar”, sostiene la sinopsis oficial. Warner Bros. dejó ver este martes el tráiler oficial.

El drama romántico se centra en el triángulo amoroso de estos tres personajes: Tashi, Art y Patrick. Las tensiones entre ellos comienzan a aumentar cuando sus facetas profesionales y personales no encuentran un punto de entendimiento y ella tendrá que reflexionar sobre lo que necesita para alcanzar el éxito que tanto ansía.

"Challengers" está escrita por Justin Kuritzkes y dirigida por el realizador italiano Luca Guadagnino. Es producida por Amy Pascal, Guadagnino, Zendaya y Rachel O’Connor. La banda sonora fue compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross.

Luego de su brillante protagónico en la segunda temporada de "Euphoria", Zendaya se ha coronado como una de las mejores actrices de su generación. Logró llevarse un segundo Emmy por la serie juvenil de HBO y muy pronto se le verá en la secuela de "Dune", dirigida por Denis Villeneuve y que se lanzará en noviembre de este año. Adicionalmente, retornará para la tercera entrega de la ficción de Sam Levinson. (Infobae)