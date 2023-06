"Belgrano jamás apostó por la grieta", dijo Gay en el acto por el Día de la Bandera

El intendente Héctor Gay dijo esta mañana que Manuel Belgrano fue "uno de los pocos imprescindibles en todo el proceso de la independencia argentina" y afirmó que "en la política de hoy no hay imprescindibles".

"Sí, son imprescindibles los valores y hoy no nos estamos ajustando a los valores que tenía Belgrano. Yo creo que Belgrano jamás apostó por la grieta, por cosas que estamos viendo en la política de estos días", amplió.

El jefe comunal encabezó el acto por el Día de la Bandera en nuestra ciudad, homenaje realizado en el monumento que se encuentra en Falucho y Parchappe.

"En esta época, que se vienen los cierres de listas y a veces se ven más las miserias que las virtudes de muchos de los que aspiran a llegar, está bueno que se tomen los ejemplos de Belgrano. Ojalá rescatemos para la sociedad algunos aspectos que Belgrano dejó, como la educación. Tengo la sensación de que en alguna medida, a Belgrano lo hemos abandonado", mencionó.

Asimismo, al ser consultado por el cierre de listas, Gay sostuvo que se trata de una "semana movida" aunque ratificó que no irá por una nueva reelección.

"Ya he dicho que no voy a ser candidato, así que se me ha facilitado el trabajo. Pero hay situaciones típicas de estos cierres, con algunas cuestiones novedosas como una interna; si significa un crecimiento está bueno", respondió.

Más que el creador de la bandera

Durante la ceremonia, el intendente recordó que "hace cuatro meses, cuando celebramos el aniversario del nacimiento del Gral San Martín en el Parque de Mayo, yo hacía referencia a que salvo el caso de San Martín, no sé por qué siempre nos reunimos para celebrar la muerte de los próceres y queda en el olvido el nacimiento, con lo que eso significa".

"En el caso de Belgrano, además, hay otro hecho que de algún modo minimiza su inconmensurable obra. En muchos aspectos figura como el creador de la bandera, hablamos del Día de la Bandera; y la verdad que reducir a Belgrano al creador de la bandera, es bastante injusto. Cuando uno repasa su historia y todo lo que hizo, la creación de la bandera quizá no es de lo más significativo", contó.

"Está bueno repasar la historia porque tenemos en Belgrano a alguien excepcional desde todo punto de vista —continuó—; uno de los pocos imprescindibles en todo el proceso de la independencia argentina, según dijo un historiador".

Gay también recordó que "fue abogado, periodista, militar, dirigente muy vinculado con el comercio; ha tenido un rasgo polifacético fundamental con un legado impresionante".

"Siento que a veces está un poco minimizado en ese concepto de creador de la bandera más allá del orgullo que sentimos cuando la vemos flamear porque es la más linda de todas", reiteró.

"Ojalá todos los que tenemos deberes públicos, roles dirigenciales y protagónicos en la ciudadanía tomemos como ejemplo de valores y de virtudes a Manuel Belgrano", completó.