El abuelo de Lucio Dupuy en Bahía: "La jueza es la tercer asesina"

"Todavía no lo hemos llorado, no pudimos hacer un duelo como se debe. Todos los días estamos en esta lucha sin contar con las herramientas necesarias".

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el niño torturado y asesinado en La Pampa por su madre y su pareja, habló hoy con LU2 en la previa de su visita a nuestra ciudad, donde mañana ofrecerá una charla sobre la Ley Lucio, a las 10.30, en el Hotel Argos (España 149), con la organización de la agrupación Crianza Sana Bahía Blanca.

Ramón aseguró que a partir del caso de su nieto se involucró con mayor dedicación a la problemática de la niñez para proteger a chicos que puedan estar en situaciones similares. "Se lo prometimos a Lucio y vamos a cumplir".

Dicha ley establece un programa de capacitación obligatorio y permanente en cuestiones vinculadas a la prevención y detección temprana de violencia contra la niñez

"Estamos trabajando para que lo de Lucio no vuelva a pasar, para que nadie en el Estado haga la vista al costado en casos así. La jueza Ana Clara Pérez Ballester --que decidía sobre la custodia del pequeño-- es la tercera asesina, lo sigo sosteniendo y lo voy a sostener hasta el último día de mi vida. Tenía todas las pruebas en su escritorio y no estudió el expediente, no se fijó en nada, no hizo ni siquiera un estudio socioambiental. Solo se basó en la ideología de género, nos dijo 'la madre es la madre' y a los tres meses nos lo trajeron muerto", aseguró.

Dupuy aclaró que él no está "en contra de la ideología de género ni de la perspectiva de género ni de nada. Una cosa es eso y otra muy diferente es el odio de género. A Lucito lo mataron porque era varón. Está en el expediente".

También consideró que, más allá de las condenas a Magdalena Espósito (madre del niño) y Abigail Páez, todavía deben rendir cuentas ante la justicia la jueza Ballester y todos los agentes estatales que no intervinieron, tanto en la asesoría de menores como en la Comisaría de la Mujer.

"Debe haber una capacitación obligatoria para todos los agentes que tienen que ver con la niñez. En la charla de mañana vamos a hablar de estos temas y no tenemos problema en debatir con quien sea", dijo.

Y, en alusión a las acusaciones que pesaban sobre su hijo, padre de Lucio, agregó: "Las falsas denuncias matan. Si las falsas denuncias y el corte de vínculos no matan, que vengan y me lo digan a mí".