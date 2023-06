Como ya ha sucedido hace algunos años entre dos cadenas deportivas, una disputa de "competencia" entre dos centros de diagnóstico por imagen de Bahía Blanca llegó a los tribunales.

El Instituto de Especialidades Radiológicas, ubicado en Lavalle 11, reclamó que Google suprimiera la página web de la firma Cro (www.crodiagnostico.com.ar), de Brown 724, cuando la búsqueda daba referencias de su entidad, como "Lavalle 11", "Lavalle11" o "Lavalle 11 turnos".

El caso tramita ante la Justicia Federal (expediente 10.613/2022, caratulado Berardi, Goin y Cia SRL c/ Google Argentina SRL y otro), aunque tanto el Juzgado Federal Nº 1 como, ahora, la Cámara Federal de Apelaciones rechazaron el planteo, no por su fondo sino por sus medios, a través de un recurso de hábeas data.

Las autoridades de Lavalle 11 consideraron en la apelación que la demanda debía prosperar en la tutela de derechos que figuran en el atículo 43 de la Constitución.

También expresó que en la actualidad algunos resultados de búsqueda de "Lavalle 11" o "Lavalle11" siguen dando, en primer y segundo término, el enlace a la página de Cro, hecho que genera un perjuicio para con sus pacientes/clientes.

La fiscalía también manifestó que en algunas búsquedas figura esa situación (como contenido patrocinado), con lo cual no se puede declarar abstracto el pronunciamiento.

No son datos personales

La Cámara Federal (votos de los doctores Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera) explicó que el artículo 43 de la Constitución Nacional consagra la garantía de un medio eficaz para que el titular pueda conocer y controlar los datos referidos a su persona que figuren en registros públicos o privados.

En esa línea, la ley de Protección de Datos Personales (25.326) es un paraguas de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos., con el fin de garantizar el honor y la intimidad de las personas.

"El instituto del habeas data tutela, en definitiva, la identidad personal y garantiza al interesado conocer, acceder a la finalidad y, eventualmente, rectificar o lograr confidencialidad de datos o informes falsos o discriminatorios.

"A mi modo de ver, las circunstancias invocadas por la parte actora en esta causa no refieren al tratamiento de datos personales, sino a una supuesta indebida utilización de un tercero del sistema de publicidad de pago por clic a través de la herramienta 'Google Ads' o 'Google Adwords', perteneciente a los servicios remunerados de Google", explicaron los camaristas.

Esa plataforma permite a operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en caso de que coincidan con las introducidas por el usuario en el buscador, aparezca en pantalla un enlace promocional (patrocinado) hacia su sitio web.

"En el caso no se trata de información de índole personal, sino de que se suprima la publicidad de un tercero –anunciante– y se brinden datos comerciales del mismo (la cantidad de visitas que recibió en su sitio web), que nada tienen que ver con datos personales de la parte actora", remarcaron.

Publicidad contratada

Según los camaristas, la "creación y la explotación de publicidad en Internet", como Google Ads, no implica, "per se", hacer "un uso ilícito de una marca de terceros, aún cuando las palabras que elija el anunciante coincidan con una marca registrada, pues puede ocurrir que el público usuario lo considere solo como una oferta alternativa a los productos o servicios que ofrece la primera".

Candisano Mera aclaró que esto no se activa de manera automática con Google como motor de búsqueda sino que responde al servicio que brinda a terceros que contratan publicidad a través de Google Ads. "Es el tercero que contrata el servicio quien establece las keywords (palabras clave) que dan lugar a que, al buscar dichos términos, se dispare el anuncio", sostuvo.

Esto -aclararon los jueces- no implica desconocer la potencialidad que tienen herramientas como motores de búsqueda, sitios web, redes sociales, aplicaciones y plataformas virtuales en la difusión de información y de publicidad para captar la atención.

Tampoco soslaya los problemas que pueden generar, vinculados con la defensa de la competencia o el riesgo de confusión para usuarios.

"Sin embargo, la pretensión de la parte actora (Lavalle 11) no se compadece con el objeto y finalidad del instituto del que intenta valerse, en tanto, como se remarcó, no se trata de controlar la veracidad de la información y el uso que de ella se haga, sino de suprimir un anuncio de un tercero, que incluso no ha tenido participación en este juicio", reafirmaron, al declarar improcedente el pedido.

De todas maneras, no abrieron oponión sobre la posibilidad de abrir un juicio sobre el derecho por la vía que corresponda, en un ámbito de mayor debate y prueba, a partir de normativas relacionadas con el uso indebido de un marca o por competencia desleal.

No es por "deporte"

Antecedente. En la Justicia, hace aproximadamente 2 años, se originó una disputa similar entre dos casas de deportes, Capaccioni, de Punta Alta, y Ferreira Sport (a través de Séptimo Store), de Bahía.

Conflicto. La firma rosaleña acusó a la bahiense de utilizar el nombre "Capaccioni" en un anuncio publicitario de Google Ads que figuró entre abril de 2019 y noviembre de 2020.

On line. La denuncia de Roberto Luis Capaccioni aludía a que en los últimos años había crecido el comercio online y que durante la pandemia tuvieron que realizar una fuerte inversión en Internet y redes.

Resolución. En ese caso la jueza en lo Civil y Comercial N°7, María Fernanda Arzuaga, hizo lugar a la demanda contra Google Argentina y Google Central y ordenó suprimir anuncios con indebido redireccionamiento.

Otra vía. La jueza también explicó que lo que se refiere a la cantidad de compras realizadas mediante este "engaño" (en ese periodo el anuncio de Séptimo recibió casi 900 visitas redireccionadas por el aviso) puede llegar a dilucidarse por una demanda de daños y perjuicios.