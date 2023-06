Concierto de aspirantes músicos de la Escuela de Suboficiales de la Armada

Aspirantes de la Escuela de Suboficiales de la Armada del segundo año del escalafón Músico (ESSA) realizaron el concierto de gala final de la materia Práctica de conjunto.

Fue en el patio cubierto de la ESSA, con la presencia de su subdirector, capitán de fragata Manuel Lazarte, aspirantes y familiares de los evaluados.

En la primera parte del concierto tocaron ejecutaron marchas académicas, mientras que en la segunda instancia interpretaron obras populares como “A Don Ata”. “Alma, Corazón y Vida”, “1492”, “Flashdance”, “Sway”, “Save you tears”, “The show must go on”, “Mambo Nº 5”, una selección de tangos y un popurrí de canciones de Palito Ortega.

El examen les permitió a los profesores evaluar el conocimiento adquirido por los aspirantes en las actividades anuales que se desarrollan en el Gabinete de Música.

La orquesta, integrada por 8 aspirantes, personal del escalafón Músico y profesores, fue dirigida por el coordinador del Área Académica, suboficial mayor Oscar Malandra y el jefe del Área, teniente de fragata Juan Carlos Sosa. El concierto finalizó con la interpretación de la Marcha de la Armada.

Músicos en la Armada. Entre los escalafones por los que optan los aspirantes que ingresan a la ESSA se encuentra el de Música, junto con los escalafones de Comunicaciones, Electricidad, Enfermería, Furriel, Infantería de Marina, Informática, Maquinista, Mar, Mecánico de Sistemas y Operaciones.

Justamente la música tuvo relevancia desde los inicios de la Armada; a través de diferentes formas, como los toques con cornetas lisas y silbatos marineros, se conformarían las primeras expresiones musicales del ámbito naval que servirían en su ejecución para, entre otras cosas, transmitir órdenes, coordinar maniobras, rendir honores o izar el pabellón nacional.

Uno de los hitos más recordados es cuando el 15 de marzo de 1814, en el marco de la Guerra de la Independencia, Guillermo Brown ordenó desembarcar en la Isla Martín García bajo el son de la marcha de San Patricio interpretada con gaitas, pífanos y tambores.

En la actualidad, la Armada cuenta con diferentes Bandas de Música y Orquestas que se encargan, a través de presentaciones, requerimientos institucionales, ceremoniales o solidarios, a lo largo del país y asentadas en todas las Áreas Navales y dependencias, de mantener y propagar el legado de la antigua tradición cultural –acervo del patrimonio nacional- que liga a la música con la Institución naval desde hace más de dos siglos.