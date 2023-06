Ser o no ser intenso

En cada época hay palabras “de moda”, es decir que circulan y se emplean durante un tiempo, luego son reemplazadas o caen en desuso, sin dudas las vamos creando a medida que hablamos porque necesitamos explicar algo.

No es casual que en tiempo de “Modernidad líquida”, tal y como definió Bauman a esta época, la palabra fluir sea tan empleada como tampoco es casual que el concepto de intensidad tenga tan mala prensa.

Según el diccionario de la Real Academia Española intensidad es el “grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión”, con lo cual podemos deducir que hay diferentes grados y como tal se la puede medir, por ejemplo, llueve con intensidad.

Los sinónimos o palabras similares a intenso/intensidad son: fuerza, energía, vigor, potencia, exaltación, entusiasmo, apasionamiento, viveza. Las contrarias son: debilidad, suavidad, pasividad, desapasionado, desapegado, indiferente.

A estas alturas ya estarás tomando posición, recordando personas y hasta poniéndote de un lado u otro, pues en esta cuestión también hay grieta.

Desde la Psicología se puede afirmar que las personas intensas son aquellas que experimentan sensaciones, deseos y vivencias con un alto “grado” de profundidad, de placer, de potencia, de fuerza, de energía, de entusiasmo y, como todo aquello que se sitúa en un extremo puede ser nocivo y hasta convertirse en disfuncional.

El concepto intenso/intensidad sin dudas tiene una connotación negativa, pero lo que queda claro que, al momento de terminar un trabajo en tiempo récord, de revertir el resultado en un deporte, de asistir a alguien en un apuro, “los intensos” son los que seguramente van a resolver.

De la misma manera aquella persona que está en las antípodas y que se caracteriza por su suavidad y por su baja intensidad generalmente “no molesta” porque el grado de movimiento es casi nulo y la pasividad es la nota distintiva. El intenso expresa lo que siente y no se centra en ocultar sus emociones.

¿De qué lado ubicarse?

No hay un lado bueno o uno malo, no hay una forma buena o mala, la cuestión es el grado, la medida ya sabemos lo que sucede con aquello que se ubica en los extremos, además siempre se debe situar en el contexto específico.

El intenso seguramente mandará mensajes en forma desmedida del otro lado está quien desaparece y es totalmente indiferente. El intenso muestra su tristeza y alegría, del otro lado siempre hay cara de póker.

El intenso se enfoca en un objetivo y lo persiguen hasta lograrlo, del otro lado da lo mismo o no hay apuro en la consecución de metas. El intenso sobredimensiona el significado de sus vínculos del otro lado puede estar tiempo sin relacionarse.

La lista con los rasgos de uno y otro podría ser extensa y viene a mi mente “Fuegos” poema de Eduardo Galeano: “Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende”.