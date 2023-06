Fer, Mati y el alivio de que su casa haya quedado en orden y en Primera

(Nota ampliada de la publicada en la edición impresa)

Permiso. Voy a salir del grupo.

Fernando Alfonso les avisó a sus amigos de siempre que abandonaba el grupo de WhatsApp.

Villa Mitre estaba a dos derrotas de volver a la segunda división del básquetbol local después 40 años y a veces la pasión supera a la razón.

Ni si quiera el hecho de saber que él estaba leyendo esos mensajes frenó las críticas y el enojo.

Había que salir. No era momento de enfocar las energías adonde no iban, menos aún perder una amistad por un momento de calentura.

La Villa estaba atravesando una situación inédita para la historia reciente del club y a Fernando (30) y Matías Monteoliva (29) les tocaba liderar un grupo que cargaba con la presión de no descender.

Una mochila que a ellos les pesaba más por ser los pibes del club, por ser hinchas y porque sus familias también lo son. Al igual que sus amistades y su vida entera; si cuando entraron al José Martínez por primera vez apenas podían agarrar la pelota, recorrieron el país siguiendo al tricolor y en su día a día no se habla de otra cosa.

Hoy que todo salió bien y Villa Mitre transitará el año de su centenario en la categoría que marca su historia, Fer y Mati disfrutan de sentir el alivio de que todo está en su lugar tras haber ganado la Promoción ante Altense.

“¿Qué hacen acá?¿No vendrán a tirar, no? Ustedes se tienen que tomar vacaciones, por un tiempo no tienen que ver una pelota”, les bromea en el José Martínez el histórico Silvio Montero, antes de comenzar a trabajar con la Escuelita, la que un día integraron Fer y Mati también con él como profe.

El torneo fue largo y cansador y Silvio se los reconoce. Ellos paran la pelota y mientras disfrutan de un merecido descanso repasan una temporada movida.

-¿Qué significa Villa Mitre para ustedes?

Fer: Ufff... no me la esperaba esa. Es mi vida entera (mientras se le quiebra un poco la voz).Tengo a mis amigos acá. A mi familia que es enferma del club. Yo acá tengo todo.

Mati: Es todo para mí, lo que soy como persona se lo debo al club. Yo jugaba a la mancha acá, al fútbol, al básquet, a lo que sea. Y los valores que tengo la gran mayoría vienen de mi casa y del club. Y al ser hincha es algo muy importante en mi vida.

Una suma de situaciones hicieron que Villa Mitre termine jugando el repechaje por no descender ante Altense, que venía de ser tercero en Segunda.

Ante los puntaltenses, el tricolor ganó la llave por 3-1, logrando el objetivo como visitante.

-¿Cómo fue ese regreso de Punta Alta?

Fer: En la combi de vuelta era una sensación de desahogo, no era una sensación de festejo porque considerábamos que no había nada para festejar más que desahogarse por la tranquilidad que daba dejar al club en Primera.

-Mati esa era la sensación, ¿el desahogo?

-Sí, la sensación era de alivio, creo que fue una carga muy importante porque tuvimos golpes duros. Se nos hizo un torneo muy largo.

-¿Les costó un poco caer por lo que estaban jugando?

Fer: Yo me había ilusionado mucho con el sprint final que habíamos metido, de hecho le ganamos al campeón en el último partido. Está bien, con jugadores de Liga. Ahí me pinché un poco con no haber clasificado. Pero a la semana ya estábamos entrenando y sabíamos por lo que íbamos a jugar, enfrentamos a un rival durísimo como Estrella que a priori ya sabía por lo que iba a jugar y tenía muchas más experiencia en ese sentido que nosotros y lo pagamos caro. Con Altense estábamos de igual a igual, sumado al talento y la cuota de experiencia que nos aportó Fede (Harina) que fue un cambio muy positivo para nosotros.

Mati: Sí, coincido. Nuestro primer objetivo era clasificar a los playoffs, fue lo que nos planteamos a principio de año. Eso no se logró y a partir de ahí se empiezan a hacer objetivos más cortos, el primero con Sportivo se logró, obviamente que estábamos reforzados. Y con Estrella estaba la cuota de esperanza de cerrarlo de local, ya sea en tres o cinco juegos, y se nos fue de las manos. Tuvimos que poner la cabeza en positivo rápido porque no teníamos más vidas.

A lo largo del año y sobre todo en la recta final, Villa Mitre tuvo varios idas y vueltas entre el plantel del torneo local y el de la Liga Argentina.

En las últimas fechas, el equipo doméstico se reforzó con algunos jugadores del grupo profesional buscando que una buena racha final lo meta en los playoffs por el título. Una serie de resultados lo dejaron afuera de esa pelea y jugadores como Javier Bollo, Jano Martínez y Federico Harina aportaron sus minutos para asegurar la permanencia. Aunque en el cierre ante Estrella ya no pudo contar con ninguno de los tres y sólo regresó Harina para los últimos dos juegos ante Altense.

-¿Cómo vivieron esto de alternar con los dos planteles?

Mati: En lo personal fue bastante duro, arrancamos con un plantel y en la cuarta fecha perdimos a un jugador muy importante como Nicolás (Renzi) y eso nos complicó bastante. Después a fin de año se sumó Fer y también sabíamos que estaba la posibilidad de que se sume Jano, que ya había estado con nosotros la temporada pasada y era parte del grupo en cierto punto. Sabíamos que estaba la posibilidad de que se sumen el resto de los chicos del plantel de Liga, ya era muy distinto. Ahí ya arrancó el cambio en la cantidad de minutos para cada uno. Los entrenamientos lo hacíamos con un grupo de chicos, al otro día entrenábamos con otro grupo y al otro día venían a jugar los de la Liga. Y la cabeza, quieras o no, influye mucho y no todas las personas llevan eso de manera igual. A mí personalmente se me hizo bastante duro.

Fer: Sí, desde el vamos yo creo que Mati coincide con esto que voy a decir: Villa Mitre está por encima de todo. Nosotros pensamos así. Somos pibes del club y queremos lo mejor para el club. Somos jugadores mayores y hay que ser realistas de las situaciones. Cuando bajaron los chicos de la Liga yo estaba en un buen nivel y tuve más minutos que otros, después fue al revés… es así. Es asimilar la situación e ir para adelante. Aportar desde nuestro lugar para llevar al club para adelante.

Sánchez sacó del baúl de los recuerdos dos casacas históricas para ellos.

-¿Cómo hacían para utilizar esa presión de ser los pibes del club como algo positivo?

Fer: No lo sentí como presión, sabía que en algún momento nosotros, por ser del club, íbamos a dar un plus extra y que la gente se iba a sentir identificada con nosotros. Y así fue. La gente estuvo ahí bancando en un momento tan duro.

Mati: La gente acompañó y yo eso lo contextualizo bastante bien. Cuando se para un poco el juego, escuchas las canciones y te dan ganas de estar en la tribuna. Pero creo que teníamos ese plus desde lo actitudinal y por ser un poco los referentes, ir llevando al grupo e ir impulsando a los más chicos cuando no salen las cosas. Después no sé si presión, pero yo asimilo una responsabilidad que me hace exigirme mucho más.

Fernando y Matías como parte del plantel campeón en 2012.

-Cuando ustedes eran chicos, Marcelo (Berdini) era como un superhéroe para los pibes del club, ¿cómo fue tenerlo desde el banco en estos últimos partidos?

Fer: Termine la serie y lo primero que hice fue abrazarme con él y agradecerle por haber estado en este momento tan duro. Porque el es uno más del equipo y siempre lo fue y que nos estuviera acompañando desde el lado del cuerpo técnico nos daba una tranquilidad muy grande. Como era jugando, con su tranquilidad, es así desde el banco y eso se contagia. Además de que conceptualmente es muy bueno.

Mati: Mucha gente se acercó, me he cruzado también acá (en la cancha) a Mati Oyhamburo y siempre deseándonos lo mejor. Para nosotros que hemos vivido muchos entrenamientos, partidos con ellos, que nos den su aliento era importante porque en esa instancia había que sumar desde todos lados.

Pese a llevarse un año, Fernando (con el trofeo) y Mati (segundo desde la derecha) recorrieron el camino juntos.

Tal como contaron hasta acá, para los dos Villa Mitre va mucho más allá del club y su pasión por el básquet. Es un tema de familia, amigos, barrio, alegrías, tristezas, reuniones, sentido de pertenencia y más. La vida misma.

-Fer, ¿llegaste a analizar la posibilidad de que el año que viene sea con Villa Mitre en Segunda?

-No, no, a ver... no te voy a negar que la pasé mal. Pero en ningún momento pensé en Villa Mitre jugando en Segunda. Sí, por ahí, me lo contagiaba un poquito mi viejo (Oscar) que lo sufrió muchísimo.

-¿Qué te contagiaba, ese temor?

-Sí, ese temor. Por ahí llegar a casa y que él esté preocupado por lo que yo comía, para que llegara bien al partido. Son cosas que pasan porque uno siente el club y los colores de esa manera, nosotros nacimos acá adentro.

-¿Y vos qué le decías?

-Que esté tranquilo, que iba a estar todo bien.

En formativas, Fernando juega ante la marca de Lucas Marín.

-¿En tu caso Mati, cómo fue?

-En mi casa me conocen tanto que por ahí se habla menos, o piden permiso para hablar del tema. Obviamente que se te van cruzando distintos escenario, pero en ningún momento me imaginé perder la serie. Trate de autoalimentarme con esa tranquilidad pero estando atento y ocupado.

-¿Y en el día a día?

-Yo trabajo de preceptor y de profe en una Escuela (San Francisco de Asís) y la gran mayoría de los chicos son de club, son todos del barrio, y venían y algo te decían: 'Vamos hoy Mati' o '¿Cómo te fue?'. Por eso cuando me tocó irme del club lo sufrí un poco eso, porque el estar acá, de alguna manera es un reconocimiento constante para nosotros, por más que no sea profesional. Se vive fuerte pero lo iba llevando como podía. Pero imaginate que deben ser 500 pibes y de esos, 300 constantemente diciéndote '¡dale, dale!' y yo también les decía 'Sí, ya sé pero no es fácil' ja, ja.

Un jovencito Matías avanza a puro pique.

-Fer, ¿cómo viviste el proceso de todos estos años del club?

-Como un proceso lindo. Por el caudal de gente que tiene nuestro barrio y nuestro club, era algo inevitable. A nivel deportivo nos tocó a pasar por todas las etapas, momentos gloriosos y otros que no se daban las coas. Hoy creo que está en un buen momento a nivel institucional, se están haciendo grandes cosas y en estos 100 años que se viene de nuestro club, creo que van a pasar muchas cosas lindas.

-También tenían esa presión, que el club esté en Primera el año de su centenario, era clave...

-Sí, sí, había bastantes cositas. Pero sí, los 100 años estaban y vos pensabas vamos a ser el equipo histórico que en los 100 años… no, no podía pasar.

-Es que si se daba el descenso ustedes iban a ser un poco la cara de eso, aunque fuera injusto...

-Sin lugar a dudas. Era una marca. Por eso mi viejo también estaba tan preocupado. Pero no quería enfocarme en eso porque sino mi energía se iba a ir ahí y te olvidás de jugar. Pero hoy te digo que sí, era así, quedábamos marcados.

-Ya aseguraron la permanencia, ¿volviste al grupo de WhatsApp?

-Sí, automáticamente terminó la serie y me agregaron de vuelta.

Muy bien. Qué descansen y disfruten, su club sigue en Primera.