¿Corre riesgo de derrumbe el puente de avenida Colón?

Hace un par de semanas el municipio colocó, desde la subsecretaría Planificación y Desarrollo Urbano dependiente de la secretaría de Infraestructura, dos carteles a un costado del puente de la avenida Colón que, a la altura de calle Chile, salva las vías del ex ferrocarril Bahía Blanca al Noroeste.

En letras rojas sobre fondo blanco llevan la leyenda: “Precaución. Peligro de derrumbe”, dando cuenta del riesgo potencial que significa el mal estado de los pilares de mampostería. Como corresponde a este tipo de instalaciones, uno de los carteles ya aparece vandalizado, cubierto completamente con trazos de pintura en aerosol.

Lo cierto es que la preocupante condición del puente no es novedad. Por el contrario, lo que ha ocurrido en los últimos años es simplemente agravarse como consecuencia de la falta de mantenimiento y cuidado.

Hace diez años, el Concejo Deliberante (CD) elevó una nota al Departamento Ejecutivo municipal consultando si se disponía de algún estudio del estado estructural de la obra y, en caso de no tenerlo, proceder realizarlo. Nunca hubo una respuesta. El pedido era consecuencia de la inquietud de vecinos, preocupados porque es habitual que las personas transiten por debajo de la estructura.

No es el único antecedente. En 2011 profesionales de la UTN alertaron sobre la necesidad de una adecuación de los pilares, atento a un uso intenso del paso que ese año se estimó en unos 70 camiones cada hora.

Si bien no existe un estudio que permita determinar si la obra está cerca de un posible colapso o si su estabilidad está comprometida, resulta simple advertir los daños que presenta.

El ingeniero civil Gabriel Hernando, que ha realizado el estudio de varios puentes ferroviarios y participó incluso en un diagnóstico estructural de los puentes La Niña de Ingeniero White, recorrió la obra en los últimos días y analizó su estado.

Aunque detectó con claridad su deterioro, señaló que “en general está bien”, en referencia principalmente a la estructura de hierro que, mencionó, “se mantiene en muy buen estado”.

El problema más serio lo identificó en los pilares que sostienen los grandes perfiles de hierro, en particular el que se ubica en un extremo, sobre calle Brickman, donde advirtió una importante falta de ladrillos y una pérdida de agua de una cañería que corre por el sitio y socava las juntas del mortero, con lo cual las piezas comienzan a quedar sueltas.

“En el pilar Sur el deterioro es importante. Hay que considerar que la junta de los ladrillos es de cal y conchilla –además de tener más de un siglo-- y se desgrana con mucha facilidad. Eso se advierte también en los otros pilares, aunque en menor medida”, detalló.

El peligro de derrumbe que mencionan los carteles hace referencia, a criterio de Hernando, a la posibilidad del desprendimiento de esos ladrillos.

“Hay dos cuestiones entonces. Primero, hasta tanto se intervenga en los pilares diría que quienes pasen por debajo del puente lo hagan alejados de los mismos. Segundo, y esto es muy importante, la reparación que debe llevarse adelante es simple y para nada costosa. Primero reparar la cañería de agua, luego reponer los ladrillos faltantes y, finalmente, realizar la toma de las juntas con un mortero adecuado”, agregó.

Insistió, por último, en comenzar los arreglos por el pilar más afectado.

“Hay que darle prioridad porque ya se ven ladrillos en el aire, que no sólo se van a desprender en algún momento, sino que debilitan la función de ese elemento de sostener el dado de hormigón que absorbe parte del peso de las vigas metálicas”.

La falta de ladrillos y la debilitación del mortero comienzan a generar también fisuras y grietas. Todo configura un paquete de advertencias que a esta altura no se deben ignorar.

Puente de nadie

Otro de los problemas que enfrenta la obra –como todos y cada uno de los bienes residuales del ferrocarril-- es la dificultad de determinar quién es responsable de su mantenimiento y reparación.

Desde fines de la década del 40 estos bienes han pasado a manos del estado y en algunos casos concesionados a privados. Esto genera una gran complejidad al momento de determinar qué organismo le corresponde intervenir.

En muchos casos la municipalidad ha asumido las reparaciones, ante lo engorroso que resulta gestionarlas a nivel nacional. De hecho en 2011 licitó la reparación integral del puente, más allá que la convocatoria luego quedó en la nada.

Los sitios donde se debería tramitar o plantear la reparación serían: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABB), la Administración de Infraestructuras ferroviarias (ADIF) ó FerroExpreso Pampeano, todos de alguna manera con responsabilidad en el mantenimiento de este tipo de infraestructura.

Un poco de historia

El permiso para ejecutar este cruce vehicular sobre la playa ferroviaria del Bahía Blanca al Noroeste fue presentado por William Harding Green, gerente de esa empresa, en 1905 obteniendo la autorización en 1906.

La obra se comenzó en 1908, aunque desde el anuncio de su ejecución tuvo opositores y detractores. Quienes tenían propiedades en la avenida Colón planteaban que la obra "le quitaría valor a sus propiedades". Otros la objetaban mencionando que los terraplenes de acceso al puente “quitarían la visual que se tenía desde el centro hacia el mar".

El paso se ubica seis metros sobre las vías. Tiene una calzada de 14 metros con veredas peatonales y barandas. A fines de 1909 la obra estaba culminada y La Revista Comercial la definió como "la más grande y de mayor aliento de Bahía Blanca".

Por otro lado, es interesante tener en claro cuál era el tráfico de la época.

“Los trenes circularán por debajo y los vehículos, peatones y caballerizas lo harán por elevación”, comentó este diario.

Para apreciar las dimensiones del puente es preciso mirarlo desde abajo. A nivel de suelo se ven sus cinco pilares, los estribos sobre los que apoya la estructura metálica y los siete tramos de hierro que constituyen el esqueleto.

El puente tiene además un componente que no debiera ignorarse. Es parte del Conjunto Histórico urbano arquitectónico provincial que integran además el ex mercado Victoria, la ex Usina de Brickman y Donado, el Barrio Inglés y la ahora demolida estación del Bahía Blanca-Noroeste.