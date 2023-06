Comienza el 2° torneo internacional de ajedrez Ciudad de Bahía Blanca

Comienza hoy el segundo torneo abierto internacional de ajedrez "Ciudad de Bahía Blanca", que durante tres días se desarrollará en el salón Héroes de Malvinas de la municipalidad (Alsina 65).

El certamen cuenta con la organización del Círculo de Ajedrez de Bahía Blanca (CABB) y del Taller Aldo García Labandal, nombre que también llevará el trofeo en juego.

Se trata de una propuesta con importantes premios económicos, algo poco usual en este tipo de actividades.

Este sábado la agenda se abre con la ceremonia de apertura a las 15.

Luego a las 15.30 comenzará a jugarse la ronda 1, mientras que a las 19.30 se iniciará la ronda 2.

El domingo a las 11 se jugará la ronda 3; a partir de las 15.30 la ronda 4 y desde las 19.30 la ronda 5.

Finalmente el lunes la ronda 6 arranca a las 10 y la ronda 7 desde las 14.30, tras la cual se realizará la ceremonia de premiación.

Presencias

Entre los participantes anunciados se destaca la presencia de los Maestros Internacionales Mario Leskovar y Benjamín Mela; los Maestros Fide Diego Musanti, Sebastian Fell y Emilio Ramírez y el presidente de la Federación Metropolitana de Ajedrez, Alejandro Sass.

También ya confirmaron su asistencia unos 70 jugadores de la ciudad y diversas partes del país, entre ellas Cipolletti, Río Gallegos, San Luis, Puerto Madryn, General La Madrid, Chascomús, Coronel Pringles, Punta Alta, Tres Arroyos, Saladillo, Trenque Lauquen, Olavarría, Santa Teresita, CABA, 9 de Julio, Neuquén, Villa La Angostura y General Roca. Será uno de los torneos más importantes de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Autoridades

Según informó el CABB, el torneo abierto internacional contará con la supervisión del organizador y árbitro internacional Marcelo Hermida y con la dirección de Gerardo Santopietro, actual presidente de la institución organizadora.

Modalidad

El certamen se jugará a 7 rondas por Sistema Suizo y un tiempo de 60´+ 30 por jugador, por lo que podrán observarse largas e intrincadas partidas donde los jugadores desarrollarán sus mejores tácticas y estrategias para quedarse con el punto en juego.

Los premios

De acuerdo con lo informado por el CABB, los diez primeros lugares -premios generales- se repartirán los premios de la siguiente manera: 1º) 40 mil pesos más trofeo; 2º) 30 mil más trofeo; 3º) 20 mil más trofeo; 4º) 16 mil; 5º) 14 mil; 6º) 12 mil; 7º) 10 mil; 8º) 9 mil; 9º) 8.500 y 10º) 8.500.

También se otorgarán premios por categorías como "Mejor Sub 2200", "Mejor Sub 2000", "Mejor Sub 1800", "Mejor Sub 1.400", "Mejor no rankeado" y "Mejor dama".