Luego de que Constanza Romero anunciara en sus redes sociales la ruptura de su relación con Alexis "Conejo" Quiroga, el exparticipante de la última edición de Gran Hermano demostró que está muy afectado por la separación y se quebró en medio de una nota.

El joven cordobés fue interceptado por las cámaras de LAM (América) y no pudo aguantar su emoción al hablar de su separación con la correntina.

“Es un momento angustiante. Hemos tenido varios pensamientos distintos y creemos que cada uno tiene su razón. Ella eligió tomarse un tiempito y decidió que no estuviéramos más juntos para que aclare su cabeza y yo también la mía", explicó.

Y luego aclaró que no hay terceros en discordia ni nada parecido, como trascendió en las últimas horas: "No hubo infidelidades de ninguna parte. Yo estoy re mal, la extraño un montón y la necesito muchísimo, pero también entiendo su postura”.

“Esto no quiere decir que no queramos estar juntos, pero es momento de sanar. Sentíamos que no nos estábamos haciendo bien en un montón de aspectos, con peleas que nos lastimaban, pero no fue nada grave. Es una sumatoria de cosas”, aseguró el cordobés, que conoció a la correntina adentro de la casa más famosa del país.

Por último, el Cone reconoció estar muy afectado sentimentalmente por la ruptura y no pudo contener las lágrimas sobre el cierre de la nota: “Yo estoy con un dolor en el alma y sin dormir, pero apoyándola porque puede ser que tenga razón. No la comparto, porque yo no me hubiese despegado nunca de ella, esa es la verdad. Estoy mal. Me aferré mucho a una persona a la cual amo con toda mi alma. Me cuesta soltar y dejar que se tome ese aire que está perfecto”.

Hace unos días, en su cuenta de Twitch, el cordobés de 29 años había abierto su corazón y, también, devastado por la separación había admitido que dejaba una puerta abierta a una posible reconciliación: "No soy partícipe de decir que se ha terminado todo. Con ella todavía no pude hablar, hace dos semanas que no la veo. Ojalá que la semana que viene podamos tener una charla, arreglar esto. La verdad es que me está haciendo mucha falta, la extraño un montón". (Clarín)