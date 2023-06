La empresaria estadounidense Kourtney Kardashian, la mayor de las hermanas Kardashian, anunció que espera su primer hijo con el músico Travis Barker de una manera muy original.

Durante un concierto de Blink-182, la banda en la que Barker se desempeña como baterista, Kourtney levantó un cartel que sorprendió a toda la multitud presente y al propio futuro padre. “Travis, estoy embarazada”, decía.

La idea que utilizó Kourtney para anunciarle su embarazo a Travis estuvo inspirada en el icónico video de la canción “All The Small Things” del año 2001, en el que la agrupación parodia a los artistas más relevantes para ese momento como Backstreet Boys, Nsync, Britney Spears, Ricky Martin, entre otros.

Llegando al final del video, hay una escena en la que la banda sale bailando en un aeropuerto con varios fans saltando alrededor sosteniendo carteles, esto es una parodia del videoclip de la canción “I Want It That Way” de los Backstreet Boys de 1999.

En esa escena se puede ver como una de las supuestas fans tiene un cartel que dice “Travis I´m Pregnant” a modo de chiste, lo que se traduce como “Travis, estoy embarazada”.

Kourtney Kardashian, no desperdició la oportunidad y replicó la escena, pero en esta oportunidad no a modo de chiste, sino para anunciarle a su esposo la emocionante noticia de que, en efecto, están esperando un bebé.

En el video publicado por Kardashian en su cuenta de Instagram se ve cómo su marido, emocionado, tarda unos segundos en reaccionar ante la alegre noticia. Luego baja del escenario para abrazar y besar a su esposa.

Los fans en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde Blink-182 se presentó el viernes, celebraron con emoción la increíble noticia. Las redes sociales de Kourtney se llenaron de mensajes de felicitación por el anuncio. (Infobae)