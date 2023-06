Gianinna Maradona finalmente le contestó a Jimena Barón, quien en sus recientes shows del Mala Sangre Tour le dedicó un furibundo mensaje justo antes de comenzar a cantar La Araña, el tema que escribió contra ella por su romance con Daniel Osvaldo, con quien tiene un hijo en común.

En 2022 Jimena Barón lanzó La Araña y, en medio de las suposiciones de sus fans, a fines de octubre la cantante confirmó en un vivo que hizo en su cuenta de Instagram que el tema se lo dedicó a su examiga Gianinna Maradona.

"La canción salió en un momento de mucho dolor y enojo. Tiene una parte linda y otra donde hablo de traición. Fue un momento de mi vida en el que no tenía más capacidad para comprender nada. Fue muchísimo para mí", explicó en ese momento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aunque parecía que se habían calmado las aguas, con su vuelta a los escenarios, Jimena reavivó la polémica.

Esta semana, en medio de un show que realizó en el Teatro Ópera para presentar su último disco, Mala Sangre, la artista le dedicó una particular frase a la hija del Diez.

"Una muy buena amiga. Éramos vecinas, fue su idea, ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí. Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla, nunca".

Luego de esto, Gianinna se pronunció a través de sus redes sociales: "Me llamo a silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados".

"Yo no cuido sólo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví, de qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué ya que hacía media hora que nos conocíamos".

"Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos", aseguró la mamá de Benjamín Agüero.

Y cerró, desafiante: "El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Yo hace muchos años atrás por distintas razones y mil motivos elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. Fin".

Además, en una segunda historia compartió dos frases hablando del amor propio, el narcisismo y los miedos que muchos tienen a no ser aceptados.

En ese posteo, Gianinna replicó un mensaje que decía: "Aguantás situaciones que no te gustan, que te hacen sentir raro el cuerpo y tratás de quedar bien con personas que te desestabilizan"."Amor propio también es comprender que no es necesario justificarte por todo, todo el tiempo, delante de todos. Porque no, no es tu deber complacer a nadie a costa de tu propio bienestar", se lee en otro fragmento de esa historia. (Clarín)