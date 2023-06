Una pérdida más en la más atractiva de nuestras calles

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Un extenso cerco de obra anticipa el final de uno de los chalés más atractivos de la avenida Alem, el ubicado en la esquina de la avenida y 19 de Mayo.

No sorprende el hecho, en una calle que desde hace al menos cuatro décadas ha empezado a resignar su carácter residencial para ir dando lugar a un fuerte perfil comercial y gastronómico, al cual se siguen sumando también edificios en altura.

Cada día se multiplican los carteles de venta por propietarios que eligen mudarse, por terrenos por los que se pagan valores importantes, por viviendas que, en algunos casos, han quedados inadecuadas para las nuevas formas de vida.

En ese cambio, los primeros que han sido borrados del paisaje fueron los chalés, pintorescos componentes del paisaje y de la identidad del lugar.

Es el caso de esta vivienda de Alem y 19 de Mayo. Un modelo por excelencia de esta tipología pintoresquista. techo de tejas a varias aguas, revestimiento de piedra, ladrillo visto, elevado de la vereda unos pocos escalones, lo cual destaca su presencia y resuelve de muy buena manera la esquina, estableciendo una referencia.

Hace años que resignó su calidad familiar y desde entonces albergó distintos negocios, ninguno de ellos de larga duración.

Siempre mantuvo su estética y también su condición de estar en venta. Ahora llega el final. Su nuevo propietario compró el terreno, no la vivienda. No pasarán más de unas semanas para que no sea más parte de la calle. En su lugar se erigirá un centro odontológico, de no mucha altura y, según algunas referencias confiables, con un diseño a cargo de un estudio de arquitectura de primer nivel.

La vivienda no es bien patrimonial. Ni su propietario ni los encargados de la demolición son culpables de algo. Sin embargo, es una pérdida, Una casona atrctiva, con pisos de madera de incienso, paredes revestidas de venecitas, con espacios inundados de luz, que data de la década del 60 y que seguramente su primer propietario, su hacedor, jamás pensó que tan pronto sería parte del pasado.