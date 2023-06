"Si esto es un sueño, que jamás me despierten", dijo Garnacho

Alejandro Garnacho, el delantero de Manchester United inglés que nació el 1 de julio de 2004 en Madrid y hoy debutó con el seleccionado argentino de mayores ante Australia en China, afirmó que si lo que está viviendo "es un sueño", no quiere que lo "despierten jamás".

Garnacho ingresó por Nicolás González poco antes de la media hora del segundo tiempo cuando Argentina ya ganaba por 2 a 0 con el dorsal número 28 y jugó en su natural posición de extremo izquierdo.

Y en el primer contacto con el balón vistiendo de celeste y blanco controló e hizo un pase "bautismal" nada menos que a Lionel Messi.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su mejor chance en el área rival llegó después de una apilada fenomenal justamente de Messi, que siempre lo buscó durante el juego y después del mismo y aun dentro del campo, para felicitarlo por su debut.

Pero en los manos a mano de que dispuso, si bien siempre encaró, se lo notó algo nervioso, por lo que le faltó esa soltura natural que muestra en la Premier League para sortear rivales, algo que seguramente irá superando con el correr de los partidos.

Por lo pronto al haber jugado hoy su primer partido oficial con la selección argentina, si por caso algún otro representativo nacional, por caso España (su padre es de esa nacionalidad y su madre argentina, y el nació en Madrid como quedó dicho), quisiera incorporarlo y, por supuesto, él lo aceptara, deberán pasar tres años, hasta mediados de 2026, cuando se juegue el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

"Esta es una oportunidad única y quiero aprovecharla al máximo. A Messi lo vi por televisión toda la vida y ahora lo tengo de compañero. Es un sueño. Por eso no me hacen falta los tres partidos reglamentarios con la camiseta argentina para querer jugar con esta selección", dijo Garnacho antes del debut con ese tono castizo tan propio de los españoles.

Los "tres partidos" a los que se refirió tienen que ver con el hecho de que por reglamentación de FIFA es necesaria esa cantidad de encuentros para quedar "blindado" para un seleccionado, algo que por ejemplo ocurrirá si el técnico Lionel Scaloni decide incluirlo en el amistoso del próximo lunes frente a Indonesia, en Yakarta, y luego en el primer partido de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre frente a Ecuador en River.

"Y que si esto es un sueño, que jamás me despierten", escribió en sus redes sociales Garnacho un par de horas después de finalizado el encuentro en el "Estadio de los Trabajadores" de Beijing FC, en sus únicas "declaraciones" tras el "soñado" debut, acompañando ese texto con tres fotografías, la primera saludando a "Nico" González al momento de ingresar al campo, la segunda tocando la primera pelota y la tercera de niño.

Claro que esto tuvo repercusiones inmediatas en sus nuevos compañeros, especialmente los referentes de este grupo capitaneado por Messi, empezando por el arquero Emiliano Martínez que mostró en un posteo un saludo entre ambos con la frase "Felicitaciones por el debut @Garnacho7".

En el mismo tono se expresó el hoy ausente por lesión pero compañero suyo en Manchester United, Lisandro Martínez, quien le lanzó un "Que bien te queda hermano (por la camiseta argentina)", así como Leandro Paredes le espetó "Vamos guacho" y luego una foto de ambos con un "Felicitaciones", mientras que su novia española, embarazada de un varón, Eva García se vistió con una camiseta argentina para dedicarle: "Vamos mi amor".

Garnacho y la influencer García (tiene casi 350.000 seguidores) se conocieron hace cuatro años en la capital española, cuando el hijo de Alex y Patricia Ferreyra Fernández (se fue de Argentina durante la crisis de 2001) jugaba en las inferiores de Atlético de Madrid.

La joven madrileña nació en septiembre de 2004, tiene 18 años, la misma edad de su pareja, a la que conoció en 2020.

Garnacho encabeza una lista "renovadora" para el seleccionado argentino (Facundo Buonanotte, del Brighton and Hove inglés,también está con el plantel en Asia pero hoy se quedó fuera del banco de suplentes), que además integran, entre más, Valentín Carboni (Inter), Nicolás Paz (Real Madrid), Matías Soulé (Juventus) y Máximo Perrone (Manchester City) y Luka Romero (Lazio).



Los llamados "europibes" que conforman esta nueva camada vienen pidiendo pista pero la selección mayor campeona del mundo no tiene hoy por hoy fisuras en su composición como para filtrarse en abundancia, pero Scaloni siempre fue un buen gestionador de oportunidades.



Pero además existe en Europa un trabajo silencioso de la AFA que va dando sus frutos a pasos agigantados, como el mencionado caso de Garnacho por ejemplo (además Scaloni vive en Mallorca y su ayudante Walter Samuel en Suiza).



Y esa tarea de scouter y "cazatalentos" la lleva a cabo en el Viejo Continente, contratado por AFA, el platense Juan Martín Tassi, de 44 años, ex ayudante de campo de Leonardo Madelón, que está radicado en Madrid y desde allí extiende sus tentáculos de ojeador para seguir alimentando al seleccionado argentino desde una cantera que ahora está instalada en gran parte del otro lado del Atlántico. Justamente desde allí llegó Garnacho.